Les deux Corées s’apprêtent à reprendre leurs pourparlers de haut niveau vendredi

Les deux Corées ont échangé les listes de leurs délégations pour les pourparlers de haut niveau qui se dérouleront le 1er juin à Panmunjom, dans la zone démilitarisée. Le dialogue intercoréen est bel et bien installé. Dirigée par le ministre de la Réunification Cho Myoung-gyon, la délégation de Séoul compte parmi ses membres Kim Jong-ryul, vice-ministre de l’Aménagement du territoire et des Transports, et Rho Tae-gang, vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme. Pour la partie nord-coréenne, Ri Son-gwon, le chef du comité pour la réunification pacifique de la patrie, représente sa délégation composée de cinq membres. Rappelons que les pourparlers de haut niveau prévus le 16 mai dernier n’ont pas pu avoir lieu à cause de l’annulation unilatérale par le régime de Kim Jong-un.



Les délégués des deux Corées se pencheront sur les moyens de mettre en place les engagements pris dans la déclaration de Panmunjom du 27 avril. Plus précisément, les discussions se focaliseront sur la coopération économique incluant le projet de connexion ferroviaire intercoréenne. La participation du vice-ministre nord-coréen des Transports ferroviaires montre que le Nord accorde de l’importance à la coopération économique avec le Sud. Car le progrès dans les projets de coopération économique est étroitement lié à la dénucléarisation de la péninsule. Les représentants des deux camps jetteront les bases avant de lancer des discussions de travail.



Autres sujets à l’ordre du jour : les retrouvailles des familles séparées du 15 août et l’événement que les deux Corées organiseront main dans la main le 15 juin, fruit du premier sommet Nord-Sud en 2000. La création d’un bureau de liaison intercoréen à Gaeseong, en Corée du Nord, et la participation conjointe aux prochains Jeux asiatiques en font également partie. Afin de se préparer à cet événement sportif qui se tiendra en août, les vice-ministres des Sports des deux côtés ont été inscrits sur les listes des délégations.



La priorité est de fixer la date pour des réunions de travail. Tout d’abord, Séoul et Pyongyang détermineront la date des pourparlers de leurs Croix-Rouges, afin de lancer les préparatifs des retrouvailles des familles séparées qui auront lieu le 15 août, le jour de la libération du pays du joug colonial japonais. Cet événement doit être préparé impérativement car le nombre de survivants, victimes du conflit fratricide ne cesse de diminuer. Dans le but de calmer les tensions dans la région, les deux Corées fixeront dans la foulée la date des pourparlers militaires.