L’usine de GM Korea à Gunsan baisse définitivement le rideau

L’usine de GM Korea à Gunsan a fermé ses portes. Les activités de cette filiale sud-coréenne du géant américain General Motors ont définitivement cessé aujourd’hui. Cette fermeture met ainsi fin à 22 années d’existence de l’usine qui a produit sa première voiture en 1996.



GM Korea avait annoncé le 13 février dernier sa décision de fermer son site de Gunsan, dans la province de Jeolla du Sud, dans le cadre de son plan de restructuration visant à surmonter les difficultés financières. Le constructeur automobile américain a ensuite fait part de son intention de se retirer du pays du Matin clair. Il a toutefois fait machine arrière en acceptant le projet d’investissement et le soutien financier proposés par le gouvernement sud-coréen. Cependant, l’accord trouvé entre le patronat et le syndicat ne revenait pas sur la décision de fermer l’usine de Gunsan. Ainsi, cette dernière n’a pas pu échapper à son sort.



Au moment où le groupe de Détroit a annoncé son plan de fermeture de l’usine, près de 2 000 emplois étaient menacés. Depuis, beaucoup ont pris leur retraite et aujourd’hui, le site ne compte plus que 612 travailleurs. GM Korea a décidé d’affecter environ 200 effectifs dans ses trois autres usines situées à Bupyeong, Changwon et Boryong. Le reste du personnel, près de 400, ont d’abord pris leur congé non payé en attendant d’être dépêchés pour combler les postes vacants. Problème : leur attente risque d’être longue, car le taux d’activité des autres usines reste très faible.



Gunsan ne pourra éviter des dégâts considérables. L’usine, qui faisait travailler 12 000 personnes de manière directe ou indirecte, représentait la moitié des exportations de la ville. Rappelons que cette ville située dans le sud-ouest du pays a connu son heure de gloire grâce au chantier naval construit en 2009 par Hyundai Heavy Industries et à l’usine automobile de GM. Les produits qui en sortaient chaque année étaient évalués à 12 000 milliards de wons, environ 9,57 milliards d’euros. Ils représentaient 43 % de la valeur des exportations attribuables à la province de Jeolla du Nord. Malheureusement, ces deux usines sont aujourd’hui définitivement à l’arrêt. Ainsi, l’économie de la province et celle de Gunsan se sont presque effondrées. Afin d’apporter des soutiens de toutes sortes non seulement aux chômeurs et aux sous-traitants de l’usine mais aussi aux petits commerçants locaux, le gouvernement a désigné Gunsan comme « zone de crise pour l’emploi ». Les banques s’alignent également sur les efforts déployés par l’Etat. Cependant, il faudra prévoir des mesures qui pourront se traduire par des effets immédiats et réels.