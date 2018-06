A deux semaines des élections locales, les candidats entrent en campagne

Les candidats aux élections locales du 13 juin prochain viennent d’entrer officiellement en campagne. Démarrée à minuit, cette campagne se poursuivra jusqu’au 12 juin. Il s’agit d’élire 17 gouverneurs provinciaux et maires de grande ville, 17 recteurs d’académie, 226 chefs de collectivités locales et plus de 3 000 conseillers généraux, municipaux ou locaux. En parallèle, des législatives partielles auront lieu le même jour. Organisés à l’échelle nationale pour la première fois depuis l’arrivée de Moon Jae-in au pouvoir, ces élections locales revêtent une importance majeure. Et avec 12 sièges vacants à combler dans l’hémicycle, la concurrence entre candidats s’annonce extrêmement rude.



Le Minjoo semble dominer cette première phase de la campagne électorale. La formation présidentielle s’est fixée pour objectif de remporter au moins neuf postes de gouverneur de province et sept de député. Le Parti Liberté Corée (PLC), la principale force de l’opposition, a elle l’ambition de gagner quatre postes de gouverneur de province. Parmi les petits partis, le Bareun-Avenir tentera de s’affirmer en tant que parti réformateur du centre en réalisant un score significatif. Le Parti pour la démocratie et la paix, lui, s’efforcera de gagner plus de la moitié des postes dans la région Honam, le bastion du camp progressiste. Quant au parti de la Justice, il tentera de décrocher la deuxième place dans la région métropolitaine et de l’emporter dans au moins deux collectivités locales. Bref, le Minjoo et le PLC s’affronteront dans les élections des gouverneurs provinciaux, tandis que les autres formations feront de ces élections une occasion de s’affirmer davantage sur l’échiquier politique du pays.



Trois candidats sont en lice pour prendre les rênes de la mairie de Séoul. Park Won-soon, le maire sortant, tentera de briguer son troisième mandat. Selon les résultats de différents sondages, le candidat du Minjoo pourrait sortir gagnant. Ahn Cheol-soo du Bareun-Avenir et Kim Moon-soo du Parti Liberté Corée déploieront tous leurs efforts possibles afin de retourner la situation en leur faveur.