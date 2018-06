La Cour suprême entachée par un scandale de collusion politico-judiciaire

Le président de la Cour suprême a présenté hier ses excuses à la nation concernant les soupçons de collusion politico-judiciaire qui impliquent son prédécesseur et la chef de l’Etat destituée Park Geun-hye. Kim Myeong-soo a tenu à s’excuser auprès des sud-Coréens scandalisés par cette nouvelle affaire. Ses mots ont été prononcés six jours après la publication des résultats par la Commission spéciale chargée de mener l’enquête en la matière. Il a promis de recueillir les opinions de tous les milieux et de décider d’engager ou non des poursuites pénales à l’encontre des responsables qui ont abusé le pouvoir judiciaire pour mener des tractations avec l’ancien gouvernement.



Le marchandage est lié à la création d’une Cour de cassation, un vœu de longue date de la Cour suprême. Alors que celle-ci est chargée de tous les pourvois, elle arrive presque à saturation et peine à traiter l’afflux de dossiers. Pour désengorger son tribunal, elle voudrait mettre en place une nouvelle cour qui s’occupera des affaires de moindre complexité. Afin de voir son vœu exaucé, elle aurait tenté d’utiliser comme carte de négociation ses verdicts pour obtenir la coopération en la matière du gouvernement de l’ancienne présidente de la République Park Geun-hye. Ainsi, elle aurait renseigné l’ancien exécutif sur l’évolution des dossiers judiciaires qui l’intéressait particulièrement. Pour cela, elle aurait eu la bénédiction de son président de l’époque Yang Seung-tae.



En fait, ce scandale de collusion trouve son origine dans l’affaire qui a éclaté en février 2017 liée à la liste noire établie au sein du pouvoir judiciaire. Des soupçons planaient sur le secrétariat général d’administration des tribunaux placé sous la tutelle de la Cour suprême. Celui-ci aurait surveillé certains juges et les aurait désavantagés en termes de promotion et d’affectation. Une commission spéciale a mené son enquête, mais elle en a conclu en avril 2017 que les charges étaient infondées. C’était sous l’autorité de l’ancien président de la Cour suprême. Suite à l’investiture du nouveau chef, l’institution a été confrontée à de nombreuses requêtes demandant une nouvelle enquête. Elle a finalement été lancée en novembre 2017.



Le président de la Cour suprême a annoncé sa volonté de réformer profondément le secrétariat général, directement impliqué dans ce scandale. Kim Myeong-soo souhaite renverser l’actuel système décisionnel vertical afin de transformer le secrétariat général en un organe indépendant et purement administratif. Une telle réforme devrait être à l’ordre du jour de la prochaine Assemblée générale des magistrats qui aura lieu le 11 juin.