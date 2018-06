L’exécutif va poursuivre sa politique fiscale expansionniste

La Corée du Sud devrait poursuivre sa politique fiscale expansionniste. C’est ce qu’a décidé le gouvernement lors de la réunion sur les stratégies des finances de l’Etat organisée hier sous la houlette du président Moon Jae-in. Cette réunion a pour but de fixer les grandes lignes et les stratégies de la gestion des finances avant d’élaborer le projet budgétaire de l’année suivante. Cette fois, il s’agissait de discuter des orientations en la matière sur le moyen terme, à savoir pour la période de 2018 à 2022.



Le chef de l’Etat a souligné la nécessité de gérer activement les finances afin que le pays puisse surmonter les problèmes structurels. Ainsi, il a appelé son administration à opter pour la politique expansionniste pour mieux faire face au défi des emplois, à la faible croissance, à la polarisation des richesses, à la dénatalité et au vieillissement accéléré de la population. A l’issue de la discussion qui a duré cinq heures, les membres du gouvernement ont convenu d’augmenter les dépenses publiques.



Pour l’exercice fiscal en cours, le taux d’augmentation des dépenses publiques atteint 7,1 %, soit un très haut niveau. Selon le dernier plan quinquennal de gestion des finances 2017-2021, ce taux est fixé à 5,7 % pour 2019, et dans une fourchette de 5 à 5,4 % pour les deux années suivantes. Lors de la réunion d’hier, le gouvernement a décidé de maintenir ou bien relever le taux actuel pour l’année prochaine. Autrement dit, il fera circuler plus d’argent afin de lutter contre la faible natalité et le vieillissement démographique, et stimuler la création d’emplois.



Ainsi, c’est à partir des conclusions tirées que l’exécutif va établir le nouveau plan quinquennal de gestion fiscale 2018-2022 ainsi que le projet budgétaire pour 2019. Elles montrent bien que l’exécutif continuera à accroître ses dépenses pour juguler les problèmes structurels. Et c’est une façon pour l’administration Moon d’exprimer la volonté ferme de poursuivre sa politique actuelle, qui consiste à privilégier la croissance tirée par les revenus. Depuis quelques temps, des voix se sont élevées pour critiquer cette stratégie macroéconomique. Ces pourfendeurs pointent du doigt les effets pervers engendrés par la récente hausse du salaire minimum. D’après eux, l’augmentation brusque du salaire minimum aurait détérioré le marché du travail, et les classes défavorisées auraient vu leur revenu baisser contrairement aux attentes. Face à cette critique, le président de la République a fait valoir que c’était une conclusion trop hâtive. Cependant, il a admis que son gouvernement ne réagissait pas bien à cette polémique.