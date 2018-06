Kosdaq : les étrangers ont investi massivement en mai

Le mois dernier, les investisseurs étrangers se sont rués sur le Kosdaq. Ils ont acheté en mai le plus gros volume d’actions à la Bourse des valeurs technologiques de Séoul depuis 14 ans. Selon les chiffres publiés aujourd’hui par la Korea Exchange (KRX), le montant de leurs achats nets d’actions cotées au Kosdaq s’élève à 534,8 milliards de wons, environ 428 millions d’euros. Il s’agit du 3e montant le plus important dans l’histoire de ce marché. Les institutions et les investisseurs individuels ont quant à eux vendu respectivement pour 180,4 et 171 milliards de wons d’actions, soit 144 et 136 millions d’euros. Cela montre que les étrangers ont massivement acheté sur cette période.



Ce sont les titres bio et pharmaceutiques qui ont remporté le plus grand succès. Les quatre premières places sont toutes occupées par le secteur pharmaceutique : HLB arrive en tête, suivi de Celtrion, Viromed, et Medytox. Les étrangers semblent avoir pris part aux bonnes affaires du secteur, profitant des dévalorisations dues à des polémiques autour de pratiques comptables douteuses. Selon les analystes, l’afflux de capitaux étrangers vers ces titres s’explique par le fait que les actions des petites et moyennes capitalisations cotées au Kosdaq sont moins affectées par les facteurs externes. De plus, le mois de juin est marqué par des événements importants dans ces secteurs, comme la réunion annuelle de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO) et le forum Bio USA.



Le succès des titres du Kosdaq pourra-t-il durer ? C’est en tout cas l’avis de la plupart des analystes. Selon eux, l’ascension du Kosdaq se renforcera davantage au 2e semestre de cette année. Dès le 3e trimestre, l’indice des valeurs technologiques de la Bourse de Séoul pourra dépasser la barre symbolique des 920 points, le dernier record établi en janvier. Et au dernier trimestre, le marché pourra prendre un nouvel essor grâce à l’amélioration des résultats des sociétés cotées au Kosdaq.