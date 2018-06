La Corée du Sud commémore ses morts pour la patrie

Aujourd’hui, le mercredi 6 juin, c’est la 63e journée commémorative des morts pour la patrie. Tout au long de la matinée, des commémorations ont été organisées dans tous le pays. Parmi elles, une cérémonie nationale a eu lieu cette année à Daejeon. Y étaient présents quelques 10 000 sud-Coréens, dont des anciens combattants, les familles des soldats sacrifiés, les représentants de différents milieux et des citoyens. Ces participants se sont d’abord rendus dans le cimetière des morts au champ d’honneur avant de commencer l’événement principal, et ont également commémoré les pompiers tombés en service. A 10h du matin, le pays du Matin clair a observé une minute de silence. L’actrice Han Ji-min a déclamé le poème de la sœur Lee Hae-in, « Faites-nous tous devenir paix d’une couleur verte », et le chanteur Choi Baek-ho, quant à lui, a interprété « Chant d’un vieux soldat ». Le gouvernement a aussi délivré aux familles des fonctionnaires décédés dans un incendie et une action de secours un certificat reconnaissant leur dévouement.



Cette année, l’événement s’est déroulé sous le thème : « 428 030, la République de Corée se souvient de vous ». 428 030 est le nombre total de personnes inhumés dans les dix cimetières nationaux. C’est la première fois depuis 19 ans que la ville de Daejeon dans le centre du pays est choisie comme lieu de la commémoration nationale, à la place de la capitale, ce qui est aussi emblématique. Au cimetière de Daejeon sont honorés non seulement des militants de l’indépendance et les morts au combat, mais aussi ceux qui sont décédés pour une cause juste comme la garnison volontaire de l’île de Dokdo ou encore des pompiers sacrifiés. Le choix de cet endroit rappelle donc aux habitants du pays l’existence de leurs compatriotes qui se sacrifient encore de nos jours.



Les soldats morts inconnus n’ont pas été oubliés non plus. Après avoir fait le tour de leurs sépultures, le président de la République a promis dans son discours qu’il ne les laisserait jamais de côté, mais se souviendrait d’eux jusqu’à la fin. Moon Jae-in a aussi déclaré qu’il lancerait le projet d’exhumation dans la zone démilitarisée dès que les relations intercoréennes s’amélioreront. Pour lui, ce serait aussi une occasion de déterrer les dépouilles des renforts envoyés par les pays alliés durant la guerre de Corée.