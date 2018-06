La sud-Coréenne Park Sae-eun remporte le prix Benois de la danse

La sud-coréenne Park Sae-eun a remporté le prix Benois de la danse dans la catégorie ballerine. Elle a reçu cette récompense, l’une des plus prestigieuses au monde dans le domaine de la danse classique, pour son rôle principal dans « Diamants », le dernier volet de la trilogie « Joyaux » du chorégraphe George Balanchine. La cérémonie de remise des prix a eu lieu hier au théâtre Bolchoï à Moscou.



Ce prix honorifique a été institué en 1991. L’Association internationale de la danse, basée dans la capitale russe, le décerne chaque année en mémoire du grand réformateur du ballet classique Jean-Georges Noverre. Son jury choisit les lauréats parmi les danseurs et danseuses des meilleurs représentations mondiales de l’année. Park est la quatrième personne de nationalité sud-coréenne à jouir de ce grand prestige. La première était Kang Sue-jin en 1999, suivie par Kim Joo-won en 2006 et Kim Ki-min en 2016.



Actuellement, Park fait partie de l’Opéra national de Paris. Créé en 1669, le corps du ballet de l’Opéra de Paris est l’une des trois compagnies de danse les plus prestigieuses avec le « Royal Ballet » en Grande-Bretagne et le « Ballet Theatre » aux États-Unis. Pour présenter brièvement la nouvelle gagnante du prix, elle est sortie de l’Académie nationale de danse de ballet à Séoul avant de rejoindre l’actuelle troupe dansante en 2011 pour une durée d’un an. Jusqu’à cette époque-là, Kim Yong-geol était le seul sud-Coréen à avoir réussi à y entrer. L’année suivante, Park a été titularisée et fait une carrière rapide : « Coryphée » en 2012, elle a ensuite été promue au rang hiérarchique de « sujet » en 2013. Et puis en 2016, elle est, enfin, nommée « première danseuse ».



Ce n’est pas la première récompense que Park a obtenue. Elle en compte ; en effet ; déjà plusieurs à son palmarès : elle a reçu une médaille d’argent junior lors de la Compétition internationale de ballet à Jackson USA (2006) – personne ne s’était vu offrir l’or cette année-la – ainsi que le Prix de Lausanne en Suisse (2007). En 2010, elle a décroché le métal le plus précieux au concours de Verna. Et avec ce nouvel exploit, elle est désormais vainqueur de trois des quatre concours les plus réputés du monde pour cet art.