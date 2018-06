Pyongyang détruit de nouvelles installations d’essais de missiles balistiques

La Corée du Nord a détruit certaines installations d’essais de missiles balistiques. C’est ce qu’a annoncé 38 North après avoir analysé des images prises par satellite. Selon le site web américain spécialisé dans le régime communiste, les activités de démolition qui ont débuté dans la 2e semaine du mois de mai se sont achevées autour du 19 mai. Ces installations sont situées à Iha-ri, à Kusong, dans la province de Pyongan du Nord au nord-ouest du territoire. D’après les images, il s’agit d’un stand utilisé pour les tests d'éjection, d’un site de stockage d'huile et d’une voie de transport. Sur les photos prises le 19 mai, les installations n’existent plus et le terrain est vide.



Iha-ri est un site qui a accueilli le développement de missiles à combustible solide. Le missile à moyenne portée, baptisé « Pukguksong-2 », y a été lancé en février 2017. Et selon 38 North, le test de l’ICBM mobile aurait également été effectué sur place. La destruction du site d’essais balistiques intervient trois semaines après l’annonce de Kim Jong-un d’arrêter tout test en vue du lancement d’un ICBM. A travers ce geste, le pays communiste espère que son engagement de stopper le développement de missiles à longue portée sera pris au sérieux à l’approche du sommet historique entre son dirigeant et le président américain.



La Corée du Nord avait déjà fermé le 24 mai son site d’essais nucléaires souterrains de Punggye-ri, dans le nord-est du pays, sous le regard attentif d’une poignée de journalistes venant de cinq pays, dont la Corée du Sud. L’analyse des images satellites prouve qu’une partie des installations destinées aux essais de missiles a été préalablement détruite. Cependant, il est toujours difficile de savoir si le royaume ermite prendra d’autres dispositifs similaires encore plus significatifs dans les jours à venir.