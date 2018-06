Séoul rejoint l’Organisation pour la coopération des chemins de fer

Séoul a enfin réussi à rejoindre l’Organisation pour la coopération des chemins de fer (OSJD). Un grand pas dans le projet ferroviaire transcontinental. Hier au Kirghizstan, les 28 pays membres de l’organisation étaient unanimes pour accueillir la Corée du Sud dans leurs rangs. L’OSJD est un organe de concertation pour la gestion du réseau ferroviaire en Eurasie. Elle réunit tous les Etats traversés par les chemins de fer transcontinentaux comme le Transsibérien et le Transmongol, et la Corée du Nord en est aussi membre permanent. Les compagnies ferroviaires de sept nations ont le titre d’observateur, et un total de 44 entreprises coopèrent avec elle. Née en 1956 par un accord sur le chemin de fer international entre l’Union soviétique et l’Europe de l’Est, l’OSJD gère le trafic ferroviaire dans la région, élabore des conventions concernées et mène des projets de coopération technique.



Séoul a déposé son bulletin d’adhésion pour la première fois en 2015. Pour lui, c’était un choix indispensable pour être reliée au contient européen. Il s’est cependant cassé les dents chaque fois sur l’opposition de Pyongyang. Selon le règlement intérieur, une seule voix contre d’un membre titulaire est suffisante pour empêcher l’arrivée d’un nouvel entrant. Mais cette fois-ci, le pays communiste n’y a pas mis son veto. Il avait insinué à ce sujet, lors de la réunion intercoréenne de haut niveau vendredi dernier, qu’il « prendrait en considération la position du Sud ».



Ainsi, Séoul a obtenu le droit à la gestion du réseau ferroviaire de 280 000 km. Il peut désormais profiter de plusieurs accords importants en vigueur au sein de l’organisation : entre autres, les accords concernant le transport international des marchandises et des voyageurs par chemin de fer (SMGS, SMPS). Il y a aussi des avantages pour les pays membres lors du passage à la douane. Ces changements auront pour effet d’accroître le flux de fret par voie ferrée. Dans ce contexte, les deux Corées vont organiser fin juin une réunion des groupes de travail pour se pencher sur la première liaison transpéninsulaire.