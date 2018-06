Elections locales et législatives partielles : début du vote par anticipation

Il reste encore cinq jours avant les élections locales, mais les sud-Coréens commencent déjà à glisser leur bulletin dans l’urne. Le vote anticipé a débuté aujourd’hui. Il se déroule jusqu’à demain, 18h, dans un total de 3 512 bureaux de vote. Grâce à ce dispositif, les citoyens peuvent accomplir leur devoir même s’ils ne sont pas disponibles le jour J pour cause de déplacement, de travail ou pour des raisons personnelles. Contrairement au vote par correspondance, aucune démarche n’est nécessaire par avance. Un grand confort pour les électeurs. Ils n’ont donc qu’à présenter leur carte d’identité sur place.



C’est à partir des élections locales de 2014 que ce système a été introduit à l’échelle nationale. Depuis, il concerne toutes les élections publiques, y compris la présidentielle. Durant cette période préalable, on peut se rendre dans n’importe quel bureau de vote à proximité, sans tenir compte de sa circonscription. Le réseau de communication a permis d’intégrer les listes électorales à travers le pays.



Le taux de participation est en hausse constante. Les sud-Coréens étaient 11,5 % à avoir voté en avance en 2014. Le chiffre à atteint 12,2 % lors des législatives de 2016, et 26,1 % lors de la présidentielle l’année suivante. Les participants pourraient être encore plus nombreux cette année. Car les électeurs ont une meilleure connaissance de la procédure, et que chaque parti politique encourage activement ses partisans à y participer. Dans le même but, Moon Jae-in a lui aussi pris part au vote anticipé. Une première pour un président de la République. Il reste à savoir si ce système de vote influence ou non l’issue des élections.