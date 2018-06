Succès du vote anticipé aux élections locales

Le vote anticipé pour les élections locales du 13 juin a eu du succès. Le taux de participation de ce scrutin qui s’est déroulé vendredi et samedi s’est élevé à 20,14 %. Il s’agit du chiffre le plus élevé pour un vote à l’échelle nationale, après le record enregistré lors de la 19e présidentielle avec 26,1 %. Les 8 et 9 mai derniers, quelque 8,64 millions d’électeurs sur un total de 42,9 millions se sont rendus aux urnes pour voter par anticipation aux élections locales. C’est la province de Jeolla du Sud, dans le sud-ouest, qui arrive en tête avec 31,73 %. La participation était la plus faible à Daegu, un bastion conservateur dans le sud-est, avec 16,43 %.



Quant au vote anticipé pour les législatives partielles, il a mobilisé 21,07 % des électeurs. C’est 9,85 points de plus par rapport aux dernières législatives partielles. Cette progression significative est liée au fait qu’elles se tenaient en même temps que les élections locales. Le système de vote anticipé permet aux électeurs qui ne peuvent pas se déplacer aux urnes le jour J d’exercer leur droit de vote à l’avance. Contrairement au vote par correspondance, il ne nécessite aucune déclaration préalable. Tout électeur muni d’une carte d’identité ou d’un passeport pouvait donc le faire sans aucune contrainte, la semaine dernière durant deux jours de suite, entre 6h et 18h.



Introduit pour la première fois lors des élections locales de 2014, le vote anticipé vise à garantir le droit de vote des sud-Coréens. Ce système est appliqué dans tous les scrutins à portée nationale, comme les élections locales, législatives et présidentielles. Puisque le vote anticipé qui s’est déroulé vendredi et samedi derniers a remporté un grand succès, les élections locales du 13 juin pourront atteindre un taux de participation élevé.