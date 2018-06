J-1 avant le sommet Kim-Trump

Donald Trump et Kim Jong-un sont arrivés à Singapour pour préparer leur rencontre prévue demain. Ils sont arrivés hier dans la cité-Etat. C’est le dirigeant nord-coréen qui a ouvert la marche. L’avion de la compagnie Air China à bord duquel il se trouvait a atterri dans l’après-midi à Singapour. Il s’agit de son deuxième et plus long déplacement depuis son arrivée au pouvoir en 2011. Sourire aux lèvres, le jeune leader a été accueilli à sa descente d'avion par le chef de la diplomatie de Singapour, Vivian Balakrishnan. Il s’est dirigé ensuite vers l’hôtel St. Regis où il loge avec sa délégation. Dans la soirée, il a été reçu par le Premier ministre singapourien, Lee Hsien Loong. Durant cette rencontre, Kim III lui a exprimé ses remerciements. Aujourd’hui, il n’a aucun rendez-vous officiel à son agenda.



Quelques heures après avoir quitté le Québec où il participait au sommet du G7, Trump est arrivé à Singapour dimanche dans la soirée. Air Force One, l’avion présidentiel américain, s’est posé aux alentours de 21h30. Il n’a pas tardé à se rendre à l'hôtel Shangri-La, où il séjourne. Aujourd’hui, c’était à son tour de discuter avec le Premier ministre singapourien. Sur le sommet qui se tiendra demain à 9h, heure locale, le locataire de la Maison blanche se montre optimiste. Aux journalistes qui l’ont interrogé sur les perspectives de sa rencontre avec son homologue nord-coréen, il a répondu qu’elles étaient « très bonnes ». Beaucoup estiment que le sommet se jouera dès le début de la discussion. Rappelons que Donald Trump a déclaré qu'il saurait « en moins d'une minute » si son interlocuteur est sérieux.



Les délégations des deux pays poursuivent leurs échanges afin de régler les derniers détails de cette rencontre. Les discussions bilatérales sont dirigées par Sung Kim, l’ex-ambassadeur américain à Séoul, et Choe Son-hui, vice-ministre nord-coréenne des Affaires étrangères. Ils se sont déjà rencontrés à six reprises depuis le 27 mai dans le village de la trêve de Panmunjom. Leurs dernières négociations portaient surtout sur les modalités d’une dénucléarisation complète, vérifiable et irréversible ainsi que les garanties de sécurité du régime communiste.