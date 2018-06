Le gouvernement a publié les lignes directrices de sa loi sur la réduction du temps de travail

A partir de juillet prochain, les sud-Coréens travailleront au maximum 52 heures par semaine, contre 68 heures actuellement. Pour éviter d’éventuelles confusions, le gouvernement a rendu publiques hier les lignes directrices du nouveau dispositif. Dans les détails, un employé est considéré comme étant « au travail » lorsqu’il est placé sous la direction ou la surveillance de son employeur. La durée du travail se rapporte donc au « nombre d’heures de présence obligatoire et effective » durant lesquelles la main-d’œuvre est mise à la disposition de l’employeur, non seulement explicitement, mais aussi implicitement.



Le guide précise également les critères pour diverses activités. Les périodes d’attente, de formation ou encore de réception passées selon les instructions de son supérieur sera reconnu comme du temps de travail. Ici, le temps d’attente comprend le moment où le salarié n’est pas tout à fait libre sous la supervision de son employeur, même s’il n’exerce pas forcément de mission. Attention : il exclut cependant les heures de repos où l’on a quartier libre. D’un autre côté, les heures de trajet à l’occasion d’un déplacement professionnel seront incluses dans le temps de travail, y compris le temps de vol et de passage du contrôle d’immigration. Mais ce ne sera pas le cas des repas d’entreprise, qui n’ont en principe rien à voir avec l’offre de main d’œuvre. Concernant les formations, elles feront bien partie du travail si les programmes sont obligatoires. L’indemnisation des heures supplémentaires et du travail effectué les jours fériés restera, quant à elle, inchangée : 150 % du salaire horaire de base jusqu’à huit heures, et 200 % au-delà.



Le projet de loi en question avait été adopté le 27 février par l’Assemblée nationale. Et la nouvelle mesure sera progressivement mise en place dès le mois prochain, d’abord dans les entreprises de plus de 300 salariés ainsi que dans les établissements publics. Elle s’appliquera ensuite aux sociétés entre 50 et 300 employés à partir de janvier 2020, et enfin en juillet 2021 aux structures comportant 5 à 50 personnes.