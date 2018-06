Les médias nord-coréens et le sommet Washington et Pyongyang

Les médias nord-coréens ont présenté la déclaration commune adoptée par Washington et Pyongyang. Contrairement à leurs habitudes passées, la presse nord-coréenne a relayé exceptionnellement la tenue du sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un ainsi que l’accord signé par les deux dirigeants. La plupart des médias nord-coréens dont la télévision centrale de Corée du Nord et le Rodong Sinmun ont présenté de manière détaillée les quatre points de l’accord signé par Trump et Kim. Ils ont souligné que les dirigeants des deux pays avaient échangé leurs idées sans langue de bois concernant leurs nouvelles relations bilatérales et l’établissement de la paix et d’autres points encore. Des images du sommet ont également été diffusées par les médias du pays communiste. Le Rodong Sinmun a publié une trentaine de photos sur quatre pages tout en présentant quatre clauses de l’accord telles qu’elles ont été écrites dans le document. Le journal officiel du Parti des travailleurs a souligné le fait que le président américain et le dirigeant nord-coréen partageaient la nécessité de mettre en place simultanément les différentes étapes de leurs engagements. Mais d’autres informations ont été relayées au nord du 38e parallèle. La presse nord-coréenne a mis l’accent sur le fait que Kim Jong-un a réclamé la suspension des exercices militaires conjoints entre Washington et Séoul. Elle a également fait savoir que le locataire de la Maison blanche avait mentionné la possibilité de mettre en parenthèse ces exercices durant le dialogue avec le leader nord-coréen tout en exprimant sa volonté de mettre fin aux sanctions prises à l’encontre du Nord en fonction des progrès des relations entre Washington et Pyongyang.



Comment interpréter la réactivité des journalistes nord-coréens ? En fait, il est extrêmement rare de voir les médias nord-coréens rapporter les activités du dirigeant suprême avec autant de célérité. Jusqu’à peu, ils présentaient toujours les nouvelles liées à Kim Jong-un sous le contrôle strict du régime et cela ne se faisait que quand il était déjà rentré à Pyongyang. Même s’ils se montraient de plus en plus prompts ces derniers temps, il y avait toujours un ou deux jours de décalage. Surtout, aucun média ne rapportait des informations de manière anticipée pour ne pas dévoiler le trajet du leader, car cela fait partie des informations confidentielles. Les nouvelles liées au sommet entre Pékin et Pyongyang, par exemple, ont été diffusées après le retour de Kim dans son pays. Mais cette fois-ci, le sommet entre Trump et Kim a été présenté par les médias avant même la tenue de l’événement. De plus, les résultats de leur rencontre sont en une de tous les journaux du royaume ermite. Ce qui illustre un changement majeur.