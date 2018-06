Les milieux économiques saluent chaleureusement le sommet historique entre Washington et Pyongyang

Les milieux économiques sud-coréens espèrent que le dégel des relations intercoréennes pourra apporter une bouffée d'air frais à l’économie du pays. La rencontre entre Donald Trump et Kim Jong-un a été salué avec enthousiasme par la plupart des associations économiques dont la Chambre de commerce et d'industrie de Corée et la Fédération des employeurs de Corée (KEF), la Fédération des industries coréennes (FKI) et l’association pour le commerce international (Kita). Elles ont exprimé leur souhait de voir l’économie nationale prendre de l’essor grâce à la détente qui se poursuit dans la péninsule coréenne. Les réactions de ces différentes associations qui représentent les milieux économiques face au dialogue entre Trump et Kim ont été nombreuses. « Le sommet historique ouvre une nouvelle ère de la paix et de la coexistence », a fait savoir la Chambre de commerce et d'industrie de Corée dans un communiqué publié hier. Elle s’est engagée à déployer tous ses efforts afin de contribuer à l’amélioration des relations nord-sud. La KEF estime, quant à elle, que la détente qu’affiche le régime communiste pourrait contribuer non seulement à l’économie intercoréenne mais aussi à l’économie de la région pacifique. Elle a aussi exprimé son souhaité de voir la paix s’installer de manière permanente dans la péninsule coréenne. La FKI s’est, pour sa part, déclarée prête à apporter tout son soutien afin de contribuer à mettre en place les engagements pris lors du sommet entre Moon Jae-in et Kim Jong-un le 27 avril. Quant à la Kita, elle espère que les voies d’échanges économiques entre les deux Corées s’ouvriront de manière stable avec une dénucléarisation réussie et la levée des sanctions internationales contre le régime communiste.



Peut-on s’attendre à ce que le complexe industriel intercoréen de Gaesong s’ouvre de nouveau ? C’est le plus grand souhait des industriels sud-coréens. A l’image des progrès rapides que l’on constate dans le dialogue de Pyongyang avec Séoul et Washington, les entreprises sud-coréennes espèrent que le parc mixte de Gaesong pourra rouvrir ses portes. Rappelons que l’ancien gouvernement de Park Geun-hye, aujourd’hui déchue, avait ordonné la suspension des activités dans le site de coopération intercoréenne pour dénoncer les essais nucléaires et balistiques de Pyongyang en février 2016. Ce qui avait incité le régime de Kim Jong-un à ensuite annoncer la fermeture du complexe. Et on affiche le même enthousiasme dans les entreprises sud-coréennes. La plupart des groupes sud-coréens ont grandement salué la rencontre entre Trump et Kim. Le rapprochement des deux Corées pourra créer plus d’opportunités d’affaires tout en attirant de nouveaux investisseurs étrangers. Cependant, certains mettent en avant le principe de précaution dans la très volatile péninsule coréenne. Selon eux, le niveau industriel nord-coréen est trop bas pour doper la croissance des entreprises sud-coréennes.