L’écart se creuse entre les taux d’intérêt américains et sud-coréens

La banque centrale américaine a annoncé hier l’augmentation de ses taux directeurs de 0,25 point. Ils évoluent désormais dans la fourchette de 1,75 % à 2 %. C’est la première fois depuis dix ans que sa limite haute atteint le seuil de 2 %. Et il s’agit de la deuxième hausse opérée cette année. La dernière a eu lieu il y a trois mois.



En 2008, Washington avait commencé à ramener ses taux d’intérêts proches de zéro. C’était pour mieux surmonter la crise financière mondiale. Mais les Etats-Unis ont changé de cap en 2015 pour procéder à six relèvements jusqu’en mars dernier. D’ailleurs, le comité monétaire de la Fed prévoit deux hausses supplémentaires au deuxième semestre 2018. Si sa décision d’hier avait déjà été anticipée par le marché mondial, celui-ci ne s’attendait qu’à une seule hausse avant la fin de cette année. La Fed semble donc accélérer le rythme.



Ce choix reflète l’optimisme qui règne sur l’économie américaine. Tous les principaux indicateurs témoignent de sa reprise solide : le taux de chômage et la croissance du PIB, entre autres. De plus, son taux d’inflation s’approche de l’objectif plus rapidement que prévu. Dans ce climat au beau fixe, le patron de la Réserve fédérale Jerome Powell a estimé que « l’économie américaine tourne très bien ». Mais d’autres pays émergents s’inquiètent des répercussions sur leur économie. Si cette tendance haussière continue, voire s’intensifie, la Corée du Sud ne pourra pas être à l’abri d’un impact. Ses taux directeurs sont déjà devenus inférieurs à ceux des Etats-Unis en mars dernier. C’était une première depuis dix ans et sept mois. La Banque de Corée a pourtant choisi de maintenir son taux d’intérêt le mois dernier. Pendant ce temps, la Fed a relevé à nouveau le sien, et l’écart s’est encore creusé, à 0,5 point. Ce qui risque de provoquer une fuite des capitaux étrangers.