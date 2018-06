Washington et son ambassadeur désigné à Séoul sur la même longueur d’onde

C’est le même son de cloche qui se répète des deux côtés du Pacifique. L’ambassadeur désigné des Etats-Unis en Corée du Sud a reconnu la nécessité de suspendre les manœuvres militaires conjoints des deux pays alliés, au cours de son audience de confirmation tenue hier à la commission des affaires étrangères du Sénat. Ainsi, Harry Harris a apporté son soutien au président américain Donald Trump qui avait avancé une telle possibilité après son sommet avec le leader nord-coréen à Singapour. Il a fait valoir que le « paysage global » avait changé, et qu’il était donc nécessaire de faire une pause dans les principaux exercices militaires pour vérifier si Kim Jong-un s’engage sérieusement dans les négociations. De l’avis des experts, l’ambassadeur nominé laisserait entendre ainsi que le gel des manœuvres conjointes sur le court terme n’affectera pas la vigilance militaire de Séoul et de Washington. Et il a ajouté que les soldats américains stationnés en Corée du Sud devraient poursuivre leurs entraînements habituels, tout en précisant que c’est le département de la Défense qui a le dernier mot en la matière.



Harris se méfie toutefois d’un optimisme trop hâtif. Le futur ambassadeur a souligné que le dirigeant communiste avait été tiré à la table des négociations par la politique américaine de « pression maximale » et par les sanctions des Nations unies. Il a déclaré qu’il faudrait toujours se préoccuper d’une éventuelle menace nucléaire nord-coréenne. Ainsi, il a affiché un point de désaccord avec le locataire de la Maison blanche. L’ancien commandant du commandement Pacifique des Etats-Unis (PACOM) a réitéré l’importance de l’alliance sud-coréano-américaine. L’amiral a affirmé qu’elle était une promesse inaltérable. Par ailleurs, il a martelé que le bouclier antimissile américain au sud du 38e parallèle est déployé uniquement dans le but de contrecarrer la menace balistique nord-coréenne. Ainsi, il aurait voulu couper court à l’hypothèse selon laquelle ce dispositif aurait la Chine dans sa ligne de mire.



Le gel des manœuvres militaires conjointes Séoul-Washington semble s’imposer désormais comme un fait établi. Suite au sommet avec Kim Jong-un, Donald Trump avait annoncé mardi dernier qu’il serait possible de suspendre ces exercices annuels pendant que la Corée du Nord laisse ouverte la porte de dialogue. En réponse, le président sud-coréen Moon Jae-in a déclaré hier que son pays pourrait envisager cette éventualité tant que le dialogue se poursuit entre Séoul et Pyongyang, ainsi qu’entre Pyongyang et Washington.