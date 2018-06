Reprise du dialogue militaire entre les deux Corées

Les deux Corées ont convenu de rétablir entièrement leurs lignes de communication militaire. Elles l’ont annoncé hier, à l’issue de leurs discussions tenues à Panmunjom. Il s’agissait de pourparlers organisés au rang de généraux, une première à ce niveau depuis dix ans et six mois. Selon le communiqué de presse, les deux délégations ont discuté des moyens visant à atténuer les tensions militaires, comme prévu dans la déclaration de Panmunjom adoptée au sommet intercoréen du 27 avril dernier. Pour ne citer que les points-clés, il s’agit de mettre fin à tout acte d’hostilité l’un envers l’autre, d’instaurer des « eaux de la paix » autour de la ligne maritime intercoréenne en mer Jaune, et enfin de prendre différentes mesures militaires nécessaires pour dynamiser les échanges, les visites croisées et les prises de contact entre le Nord et le Sud.



Séoul et Pyongyang se sont mis d’accord avant tout pour restaurer complètement leurs lignes de communication militaire, afin que les deux armées puissent retrouver une confiance mutuelle. Sur la côte ouest de la péninsule, les canaux ont déjà été rétablis plus tôt cette année. Mais ils ne permettent pour le moment qu’une communication orale. Il conviendra de restaurer d’autres fonctionnalités, telles que les échanges de fax. En revanche, rien n’a été fait sur la côte est depuis la coupure effectuée unilatéralement par le royaume ermite en mai 2011. Avec la hausse des échanges et des visites entre les deux Corées, il est primordial de prendre des mesures consistant à garantir la sécurité militaire.



Le Sud et le Nord se sont également engagés à respecter rigoureusement l’accord signé en juin 2004 entre les hauts gradés des deux armées. Il s’agit de prévenir toute confrontation en mer Jaune, située entre la Chine et la péninsule coréenne. La zone proche des deux territoires enregistre une forte fréquentation de bateaux de pêche. Elle abrite un périmètre très sensible sur le plan militaire. Ainsi, elle se prête bien à des échauffourées accidentelles. En effet, c’est là qu’ont eu lieu quelques accrochages entre des navires de guerre des deux côtés.



Les pourparlers d’hier ont duré plus de dix heures sans pause-déjeuner en raison de divergences. Les deux camps ont engagé la discussion sur la démilitarisation de la zone de sécurité commune (JSA) située à Panmunjom, l’installation de hotlines entre les états-majors des armées et l’organisation de réunions entre les ministres de la Défense. Mais sans trouver un terrain d’entente. A ce propos, la délégation nord-coréenne aurait exprimé son mécontentement. Pour finir, les deux autorités militaires ont décidé d’organiser plus fréquemment leurs réunions afin de discuter des questions évoquées hier.