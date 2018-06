Manœuvres militaires sud-coréennes autour des îlots Dokdo

L’armée sud-coréenne vient de lancer ses manœuvres militaires semestrielles dans le but de défendre Dokdo. Ces exercices visent à afficher la volonté de Séoul de défendre ces îlots situés en mer de l’Est, tout en permettant aux soldats de s’entraîner à repousser une invasion. Ils se déroulent deux fois par an, l’un au premier semestre et l’autre au deuxième semestre, et mobilisent la marine, la police maritime et l’armée de l’air.



L’entraînement du premier semestre se déroule aujourd’hui et demain à une ampleur comparable au dernier en date. Six navires, dont le destroyer de 3 200 tonnes Yangmanchun, sont mobilisés ainsi que sept avions, dont le chasseur F-15K, l’aéronef de patrouille maritime P-3C et le UH-60 Black Hawk. Durant ces deux jours, une unité mobile rapide de la marine nationale participe à un entraînement de débarquement sur l’île. Stationnée à Pohang, dans la province de Gyeongsang du Nord, cette unité est capable d’intervenir sur tout le territoire coréen en moins de 24 heures.



Les îlots se trouvent à 87,4 km au sud-est de l’île d’Ulleung. Bien que rattachés de facto à la Corée du Sud, les Japonais les ont renommés « Takeshima » et revendiquent de plus en plus fort leur souveraineté, ce qui a conduit à des conflits diplomatiques entre les deux voisins. Depuis, le pays du Matin clair renforce son contrôle sur ces îlots volcaniques. Dès l’annonce de leur tenue, le gouvernement japonais a exprimé sa vive protestation par voie diplomatique, tout en réclamant l’arrêt des exercices. Le porte-parole du ministère sud-coréen de la Défense a décliné cette demande. Selon lui, il s’agit d’un entraînement de routine visant à défendre un territoire sud-coréen.