Séoul et Pyongyang discutent du retrait de l’artillerie nord-coréenne en mer Jaune

Séoul et Pyongyang mènent des discussions dans le but de retirer l’artillerie de l’armée nord-coréenne en mer Jaune. Cette information a été obtenue par la chaîne KBS. Selon un responsable du gouvernement sud-coréen, ce sujet a été abordé lors des pourparlers militaires de haut niveau qui ont eu lieu jeudi dernier dans le village de la trêve de Panmunjom. Durant cette rencontre, les deux Corées ont d’ailleurs convenu de rétablir complètement leurs lignes de communication militaires sur les côtes est et ouest de la péninsule.



Le retrait de l'artillerie côtière est un dispositif phare destiné à faire baisser la tension militaire dans cette région. Rappelons que l'armée nord-coréenne l’avait mobilisée lors du bombardement de l’île de Yeonpyeong. Le royaume ermite a tiré le 23 novembre 2010 des dizaines d’obus sur cette île au large de la côte ouest de la péninsule. Les tirs ont commencé à 14h34 pendant environ 20 minutes. L’armée sud-coréenne a immédiatement riposté et les échanges de tirs se sont arrêtés à 15h41. Deux militaires et deux civils sud-coréens ont été tués et les dégâts matériels étaient également significatifs. Située tout près de la frontière maritime intercoréenne, Yeonpyeong est une zone extrêmement sensible du point de vue militaire.



Actuellement, l'artillerie nord-coréenne est principalement déployée le long de la côte, au bord de la mer Jaune. L’armée du régime communiste la fait sortir en cas d’urgence. Il est difficile de détruire cet armement par des bombardements car il est dissimulé au fond de tranchées. Dans ce contexte, deux options sont envisagées pour l’éliminer : le retrait de l’unité en arrière, ou la condamnation de l’accès aux tranchées. Son évacuation pourra contribuer à détendre la situation militaire intercoréenne, à l’heure où les armées des deux Corées se concertent dans le but d’éloigner les menaces réelles qui pèsent sur la péninsule. D’ailleurs, cette démarche pourra servir de tremplin pour faire de la mer Jaune une zone maritime de paix. Cependant, les discussions risquent de prendre du temps car le Nord pourra demander une récompense de la part du Sud en contrepartie du retrait de son armement.