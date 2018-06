Une nouvelle étape est franchie vers le déploiement de la 5G

Les enchères de fréquences 5G sont terminées au pays du Matin clair. Les opérateurs sont désormais à pied d’œuvre pour la « quatrième révolution industrielle ». La 5G est une technologie de téléphonie mobile recourant à la bande haute de fréquence 28 GHz. A titre de comparaison, la 1G permettait simplement de passer des appels téléphoniques. Si la seconde génération de réseaux mobiles s’est différenciée de la première grâce à la communication par SMS, la 3G a vu émerger l’envoi de données multimédias, comme des photos et des vidéos. Et avec la 4G, commercialisée depuis 2011, les utilisateurs peuvent échanger des données de masse via leurs terminaux mobiles.



La future 5G promet un très haut débit, des dizaines de fois plus rapide que son prédécesseur. Comme la toute nouvelle génération du réseau permet de communiquer avec bon nombre de personnes simultanément, en un clin d’œil, ses applications se multiplient. Par exemple, il suffit pour ses utilisateurs d’une seule seconde pour partager un long métrage en haute définition. Elle bouleverse déjà plusieurs secteurs industriels : l’intelligence artificielle, la réalité augmentée et la réalité virtuelle, entre autres. La voiture autonome devrait également profiter de cette innovation. Le système embarqué de ces véhicules du futur doit porter un jugement sur la situation en un instant, afin de protéger l’automobiliste et les piétons. Du coup, la transmission ultra rapide de données est indispensable. D’un autre côté, la ville intelligente ou « smart city » n’est plus un rêve pour certains. La technologie permettrait la gestion de l’air et de l’eau, à l’aide de divers capteurs. Enfin, la 5G va jouer un rôle clé à l’ère de la quatrième révolution industrielle, qui repose largement sur l’échange de données.



Les trois principaux opérateurs sud-coréens se retroussent les manches pour lancer des nouveaux services adaptés. Le numéro un du secteur SK Telecom ainsi que ses rivaux KT et LG Uplus ont déjà lancé des propositions aux fournisseurs du monde entier pour commercialiser la technologie. Maintenant que l’appel d’offres de fréquences est achevé, chacun devra choisir ses fabricants avant la fin août pour partir à l’assaut du nouveau marché dès septembre.