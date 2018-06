Séoul et Washington suspendent leurs manœuvres conjointes « Ulchi Freedom Guardian »

Une décision officialisée aujourd’hui. Séoul et Washington ne mèneront pas cette année leurs manœuvres conjointes « Ulchi Freedom Guardian » (UFG). Ce qui vise à rassurer la Corée du Nord sur sa sécurité tout en l’encourageant à se dénucléariser à un rythme accéléré. Le ministère sud-coréen de la Défense et le Pentagone ont annoncé ce matin que toute opération de l’UFG serait désormais « suspendue ». Et d’ajouter qu’ils continueront de se concerter sur d’éventuelles mesures supplémentaires.



L’UFG est l’un des plus importants exercices organisés régulièrement par les deux alliés. Il s’agit de la simulation d’une guerre dans la péninsule. Elle se déroule fin août, chaque année, en deux volets : « Freedom Guardian » et « Ulchi ». Le premier consiste en un exercice conjoint de poste de commandement (CPX) des deux pays, et le second est un entraînement conçu dans le cadre national. Y participent entre autres les établissements gouvernementaux, les principales sociétés privées en charge de la mobilisation, les corps de l’armée de terre, les flottes maritimes, les aéroflottes, le commandement de l’infanterie ainsi que les GI’s stationnés en Corée du Sud et les renforts américains. En 2017, les soldats américains participant à cette manœuvre étaient au nombre de 17 500, dont 3 000 envoyés de l’autre côté du Pacifique.



Rien n’est encore décidé sur les deux autres exercices de grande ampleur. Si l’on en croit les autorités militaires sud-coréennes. Chaque année en mars, la Corée du Sud et les Etats-Unis effectuent les manœuvres « Key Resolve » pour consolider leur système conjoint de défense. A quoi succède « Foal Eagle », qui consiste à déployer réellement les armées et les équipements. Ces trois entraînements de routine n’ont cependant cessé de faire grincer des dents le régime communiste, qui les considère comme la répétition générale de l’invasion de son territoire.



Selon l’armée sud-coréenne, la suspension des opérations combinées reste valable durant la phase de dialogue avec le Nord. La mesure est donc susceptible de concerner également les deux autres exercices, si les discussions se poursuivent l’année prochaine. Il reste à savoir si cette décision pourra faire bouger le régime de Kim Jong-un.