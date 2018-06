Une nouvelle aide financière pour relancer le taux de fécondité

La procédure d’inscription pour une nouvelle allocation familiale vient d’être lancée dans le pays du Matin clair. Le coup d’envoi a été donné aujourd’hui. Cette nouvelle aide financière destinée à la petite enfance sera versée dès le 21 septembre 2018. Elle vise à créer un environnement favorisant le développement sain des petits habitants du pays du Matin clair et à améliorer leurs droits de base et leur protection sociale. Les foyers se verront attribuer tous les mois la somme de 100 000 wons, soit environ 78 euros pour chaque enfant.



Pour cela, il existe deux critères à satisfaire. Le premier concerne l’âge des enfants. Seuls ceux entre 0 et 71 mois peuvent en bénéficier. La toute première allocation sera donc versée en septembre 2018 aux enfants nés à partir d’octobre 2012. La deuxième condition est liée aux revenus. Les 10 % des ménages les plus riches ne peuvent pas bénéficier de cette aide. Le plafond des revenus mensuels est fixé à 11,7 millions de wons, soit un peu plus de 9 000 euros, pour un ménage composé d’un couple et d’un enfant. Il s’élève à 14,3 millions (11 200 euros) pour un couple avec deux enfants et 17,2 millions (13 420 euros) pour un couple avec trois enfants. Bref, presque tous les ménages pourront toucher cette nouvelle allocation.



L’inscription peut se faire soit dans un centre communautaire situé dans chaque quartier, soit en ligne. Tout demandeur doit être muni d’une carte d’identité. Sinon, il faut passer par le site ou l’application mobile « bokjiro » qui regroupe les services de protection sociale. Il est possible de s’inscrire jusqu’à la fin septembre pour recevoir l’allocation dès le premier mois. Le gouvernement espère que ce nouveau dispositif en faveur des enfants pourra contribuer à relancer le taux de fécondité en Corée du Sud.