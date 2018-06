Sommet Kim-Xi : Pyongyang renforce sa coopération avec Pékin

Le leader nord-coréen s’est rendu hier en Chine pour s’entretenir avec son homologue chinois. Il s’agit du troisième sommet entre Kim Jong-un et Xi Jinping. Pyongyang tente ainsi de renforcer sa coopération avec Pékin dans un contexte de dialogue avec Washington. Les télévisions chinoises ont commencé à diffuser les images de cette rencontre moins d’une heure après l’arrivée du leader nord-coréen dans l’empire du Milieu. Quant aux médias du royaume ermite, dont la télévision centrale KCTV, ils ont commencé aujourd’hui à traiter le sujet en précisant que les deux leaders avaient échangé sur le résultat du sommet avec Donald Trump.



Le leader nord-coréen et le président chinois ont mis en avant la lune de miel entre leurs deux pays. Soulignant l’importance d’une étroite coopération avec Pékin, Kim III a affiché sa détermination et sa volonté pour établir des liens forts d’amitié et de solidarité. Quant à Xi Jinping, il a proclamé l’ouverture d’une nouvelle ère de développement des relations sino-nord-coréennes, et s’est engagé à poursuivre un rôle constructif afin d’y parvenir. Un banquet célébrant leur troisième sommet a été organisé en grande pompe en présence des deux couples présidentiels. Il a été suivi par des représentations artistiques.



La visite du numéro un nord-coréen en Chine intervient une semaine après son sommet avec Trump. Kim a partagé les résultats de cette rencontre et tenté d’élaborer des stratégies communes. Cette coopération est d’autant plus importante que la Corée du Nord a besoin du soutien inébranlable de son allié dans les négociations pour sa dénucléarisation. Ce rapprochement permettra à la Chine de s’affirmer davantage en jouant un rôle actif dans le processus d’établissement de la paix dans la péninsule coréenne.



Pour sa troisième visite en Chine, le jeune dirigeant était accompagné de plusieurs hauts responsables du régime, dont Pak Tae-song, vice-président du Parti des travailleurs. Rappelons que ce dernier a effectué en mai une visite d’inspection de 11 jours sur des sites industriels chinois. Sa présence illustre la volonté de dynamiser la coopération économique entre les deux pays. Elle laisse également entendre que la Chine déploiera des efforts afin d’alléger ou lever les sanctions contre la Corée du Nord.