Yongsan, 73 ans de présence américaine

Les forces américaines stationnées en Corée du Sud font leurs adieux à Yongsan. Elles quittent Séoul le 29 juin prochain pour s’installer à Pyeongtaek, à une soixantaine de kilomètres au sud de la capitale. A cette occasion, une cérémonie d’ouverture est prévue le même jour. Le nouveau siège du quartier général américain se compose d’un bâtiment principal de quatre étages et d’une annexe de deux étages, bâtis sur un terrain d’environ 240 000 m². La superficie totale du camp Humphreys atteint même 14 680 000 m², soit cinq fois la taille de Yeouido, le quartier de la finance au centre de Séoul. Sur cet immense terrain s’étalent en tout 513 pavillons, dont 226 sud-coréens et 287 américains. Il s’agit de la base militaire des Etats-Unis la plus grande hors de leur territoire.



Parmi les troupes américaines, le commandement du 8e corps d’armée a déjà achevé son déménagement en juillet 2017. Sur ce nouveau camp sont aussi présentes diverses installations pour le confort des soldats et de leurs familles : écoles, magasins, banques et terrains sportifs, entre autres. Ce site situé au centre du pays servira désormais de hub stratégique pour les GI’s, alors que le camp au sud reliant Daegu, Waegwan et Gimcheon jouera le rôle de plateforme de ravitaillement.



Pour trouver l’origine du stationnement des soldats américains dans la péninsule, il faut remonter en 1945. C’est juste après la guerre du Pacifique qu’ils sont arrivés en Corée. La 7e division du 24e corps, déployée à l’origine à Okinawa, au Japon, s’est alors déplacée sur le sol sud-coréen pour assurer l’ordre public et le désarmement des armées japonaises. Si la plupart de ces unités américaines se sont retirées en 1949, en laissant seulement 482 conseillers militaires, les Etats-Unis ont à nouveau envoyé leurs soldats au pays du Matin clair en 1950. Ils étaient l’un des pays membres de l’Onu participant à la guerre de Corée. C’est ainsi que le QG américain a vu le jour en juillet 1957 au cœur de Séoul.



L’ouverture du nouveau camp marquera un tournant dans la coopération militaire des deux alliés. Ce déplacement est plus qu’un simple changement de lieu, d’autant plus que les relations intercoréennes commencent à évoluer. Il entraînera selon les experts un changement de caractère de la présence militaire US. De ce point de vue, les récents propos du président américain Donald Trump en disent long. Il a à maintes reprises affiché sa volonté de retirer une partie de ses troupes de la péninsule.