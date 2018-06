Visite d’Etat de Moon Jae-in en Russie : une première depuis 1999

Moon Jae-in s’est envolé aujourd’hui vers la Russie pour une visite d’Etat de quatre jours. C’est la première depuis 1999 pour un président sud-coréen. A l’époque, c’est Kim Dae-jung qui s’y était rendu. Le locataire de la Maison bleue doit commencer son programme par un discours devant les députés russes. Il deviendra ainsi le premier président sud-coréen à monter à la tribune de la Douma. Il s’entretiendra ensuite avec les chefs des principaux partis politiques russes, avant de rencontrer le Premier ministre Dimitri Medvedev.



La journée de vendredi sera consacrée au sommet avec son homologue russe Vladimir Poutine. Les deux dirigeants ont déjà eu deux tête-à-tête l’année dernière, en marge du G20 en juillet et du Forum économique oriental (EEF) en septembre. Cette fois-ci, Moon envisage d’insister sur l’importance de la coopération bilatérale. Une fois la paix installée dans la péninsule, il est essentiel selon lui d’établir un mécanisme multilatéral pour assurer la sécurité en Asie du Nord-est.



C’est ce qu’a d’ailleurs précisé l’occupant de la Cheongwadae dans un entretien accordé hier à un média russe. Il a souligné qu’il partageait le même objectif avec son homologue russe : la dénucléarisation complète de la péninsule et l’établissement d’un régime pacifique dans la région. Pour le réaliser, les deux Etats « travailleront étroitement jusqu’au bout », a-t-il affirmé. Le leader sud-coréen a également fait part de son plan sur la coopération économique, non seulement à l’échelle bilatérale, mais aussi trilatérale en reliant Séoul, Pyongyang et Moscou. Ce projet serait particulièrement fructueux dans les domaines des chemins de fer, du gaz et de l’électricité.



Par ailleurs, Moon Jae-in prévoit aussi d’assister à un match de la Coupe du monde. Il se rendra samedi à Rostov-sur-le-Don, où se jouera le deuxième match de poule de l’équipe sud-coréenne. Les « guerriers de Taegeuk » vont affronter le Mexique. C’est la première fois qu’un dirigeant du pays du Matin clair supporte la délégation nationale à l’étranger. Il est à noter qu’au lendemain du sommet entre Washington et Pyongyang, l’ambiance a changé autour de la péninsule. Chaque pays cherche à garder la main sur la nouvelle donne géopolitique. La Chine, par exemple, ne cesse de se rapprocher du régime de Kim Jong-un avant que les discussions sur la dénucléarisation ne s’engagent. Dans ce contexte, le voyage de Moon en Russie contribuera à consolider la coopération des pays voisins pour la paix régionale.