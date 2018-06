Démocratie, gouvernement provisoire, guerre de Corée : ce qui devrait changer dans les manuels d’Histoire

Le ministère de l’Education a publié aujourd’hui une notification administrative préalable de son projet de révision des programmes scolaires d’Histoire. Cette directive concerne plus précisément les matières « Société » pour l’enseignement primaire et « Histoire » pour l’enseignement secondaire. Le nouveau programme devrait servir de référence pour la rédaction des manuels d’Histoire qui seront distribués aux collèges et aux lycées à partir de 2020. Le ministère a décidé d’y associer la révision des manuels destinés aux écoliers afin d’harmoniser les termes employés.



Le programme scolaire est défini comme les règles à respecter pour rédiger les livres scolaires, dispenser les cours et évaluer les connaissances. Il se distingue des « critères pour la rédaction des manuels », qui constituent en fait sa sous-catégorie. Ces derniers servent de directives à suivre pour les maisons d’édition qui rédigent les manuels à agréer. Autrement dit, le programme scolaire fixe en amont les critères de la rédaction, et c’est sur la base de ceux-là que les manuels sont élaborés en aval. Contrairement aux seconds, le premier nécessite toujours une période de notification administrative préalable à son adoption définitive pour récolter les opinions de différents milieux. Cette fois, le nouveau projet de révision sera notifié du 22 juin au 12 juillet.



Ce qui attire une attention particulière dans ce texte, c’est la modification de certaines expressions pour désigner des notions-clés. Tout d’abord, le terme « démocratie » est utilisé au lieu de « démocratie libérale » pour définir le régime sud-coréen. Le ministère de l’Education a fait remarquer que la plupart des manuels d’Histoire précédents employaient le terme « démocratie » tout court. Il a aussi fait valoir que « démocratie libérale » est une notion plus restreinte, en ce qu’elle n’est qu’un des éléments implicites de la démocratie, à savoir la liberté, l’égalité, les droits de l’Homme et le bien-être. Ainsi, il contredit deux arguments avancés par le camp des conservateurs. Ce dernier souligne d’une part que la Constitution de 1987 évoque « l’ordre fondamental de la démocratie libérale », et d’autre part que le terme « démocratie » risque d’être interprété comme la démocratie sociale ou la démocratie populaire.



Par ailleurs, le 15 août 1945 est décrit comme le jour de « l’établissement du gouvernement de la République de Corée », et non plus « l'établissement de la République de Corée », contrairement aux manuels scolaires unifiés du gouvernement précédent. Il s’agit de respecter la légitimité du gouvernement provisoire constitué avant la libération, ainsi que l’histoire de la résistance pendant l’occupation japonaise. Le projet de révision précise également que la guerre de Corée a été provoquée par l’invasion du Sud par le Nord. Toutefois, il contient une éventuelle pomme de discorde. On n’y trouve plus la mention suivante : « L’unique gouvernement légitime de la péninsule coréenne est la République de Corée ». En contrepartie, la nouvelle directive propose ce qui suit : « Comparer le processus de création et les caractéristiques de chaque gouvernement installé en Corée du Sud et en Corée du Nord ».