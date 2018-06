Séoul veut recouvrer les profits illégaux dissimulés à l’étranger

Séoul a créé une équipe d’enquête conjointe chargée de recouvrer les profits illégaux dissimulés à l’étranger. Cette nouvelle entité a pour mission de traquer et rapatrier les fonds occultes cachés hors du pays. Elle a commencé aujourd’hui ses activités officielles. C’est le président de la République qui avait ordonné sa mise en place le 14 mai dernier. Moon Jae-in a parlé du détournement illégal d’avoirs à l’étranger comme d’un « acte antisocial », étant donné qu’il affecte l’équité et la justice dans la société.



Cette équipe est composée de 17 membres venus des autorités concernées, telles que le Parquet, le Service national des impôts, le Service des douanes ou encore la Commission des services financiers (FSC). A sa tête est nommé Lee Won-seok, le chef du Bureau local de Yeoju, affilié au Parquet régional de Suwon. Il s’est fait un nom en 2016 et en 2017 dans le cadre de l’enquête sur le scandale autour de Choi Soon-sil, la conseillère occulte de l’ex-présidente Park Geun-hye destituée. En tant que procureur en chef de l’unité spéciale n°1 du Parquet du district central de Séoul, il a mené en personne l’interrogatoire contre l’ancienne locataire de la Maison bleue.



L’équipe d’enquête conjointe aurait déjà quelques noms dans sa ligne de mire. Il pourrait s’agir de certaines grandes entreprises. Tout d’abord, elle devrait mettre sur la sellette la famille de Cho Yang-ho, le président du groupe Hanjin, dont fait partie la compagnie aérienne Korean Air. Le clan des Cho fait actuellement l’objet d’enquêtes judiciaires pour caisse noire et fraude douanière, entre autres. L’équipe tâchera de traquer les capitaux cachés à l’étranger de Choi Soon-sil et ceux de l’ancien président Lee Myung-bak. Ce dernier a été mis sous les verrous à la mi-mars sur fond d’un scandale de corruption.



Dissimuler de l’argent noir à l’étranger, c’est un type de fraude fiscale couramment utilisé par les grandes entreprises et par les riches. La technique la plus connue consiste à fonder une société écran dans un paradis fiscal pour y faire transiter de l’argent. Et le volume des capitaux sud-coréens détournés hors du pays ne cessent d’augmenter. En témoigne le montant des impôts prélevés sur les avoirs dissimulés à l’étranger mais interceptés par les autorités fiscales. Il a bondi de 60 % ces cinq dernières années, en passant de 825,8 milliards de wons, soit environ 641 millions d’euros en 2012, à 1 319,2 milliards de wons, l’équivalent de plus d’un milliard d’euros en 2017. Par conséquent, il est devenu urgent de mieux réglementer la fraude fiscale effectuée via les transactions internationales. C’est dans ce contexte-là que le gouvernement a installé l’équipe conjointe chargée de rapatrier les fonds noirs cachés à l’étranger.