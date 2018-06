Particules fines : les ministres de l’Environnement sud-coréen, chinois et japonais coopèrent

La Chine se dit prête à coopérer activement avec la Corée du Sud et le Japon dans la lutte contre les particules fines. Réunis hier dans la ville chinoise de Suzhou, les ministres de l’Environnement des trois pays ont échangé sur les mesures à prendre face aux différents enjeux environnementaux, et ont exprimé leur satisfaction sur le plan de coopération environnementale qu’ils mettent en place depuis 2015. Adoptant une déclaration commune suite à leur discussion tripartite, ils se sont engagés à travailler en étroite collaboration afin de réduire le problème de pollution aux particules fines.



Les trois pays voisins ont décidé de publier un rapport sur la politique environnementale de chacun, afin de présenter les objectifs d’amélioration et les progrès réalisés en matière de pollution de l’air. Ils apporteront leur soutien collectif à la publication d’un rapport consacré à la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance en Asie du Nord-est. Cette étude qui se base sur une recherche menée par les trois pays devait initialement paraître au début de cette année. Pourtant, elle n’a pas pu voir le jour, car la Chine n’a pas dévoilé les données qu’elle juge anciennes. Par conséquent, elle est attendue l’année prochaine, avant la prochaine réunion des ministres de l’Environnement.



Les particules ultrafines qui viennent de l’empire du Milieu ont des conséquences directes sur la qualité de l’air en Corée du Sud. Elles étaient donc au centre des attentions. Interrogé à ce sujet par des journalistes sud-coréens, le ministre chinois de l’Ecologie et de l’Environnement a affirmé la volonté ferme de son gouvernement pour lutter contre cette pollution atmosphérique. Selon Li Ganjie, les efforts chinois ont donné des résultats manifestes. A Pékin, la concentration en particules ultrafines dans l’air, qui était de 80,5 ㎍/㎥ en 2013, a chuté cette année à 58 ㎍/㎥. En cinq ans, la qualité de l’air est passée de « très mauvaise » à « mauvaise » selon les critères sud-coréens.



D’après le ministre chinois, son pays a établi un centre dédié à la lutte contre la pollution aux particules ultrafines. Les efforts ne s’arrêtent pas là. La Chine a mis sur pied une équipe de recherche réunissant 1 500 scientifiques qui sont les meilleurs dans l’empire du Milieu. Li Ganjie a également souligné que son gouvernement accueille à bras ouverts les initiatives de Séoul et de Tokyo. En octobre 2018, le NEACAP, le Partenariat pour l’air pur en Asie du Nord-est (North-East Asia Clean Air Partnership), sera établi dans le cadre de la coopération environnementale. Les trois pays mèneront une étude collective destinée à assurer le développement durable dans une ville décarbonisée.