La Corée du Sud commémore le 68e anniversaire de la guerre de Corée

Aujourd’hui, c’est le 68e anniversaire du déclenchement de la guerre de Corée. Plusieurs événements consacrés à la guerre de Corée ont débuté ce matin à l’échelle nationale. Environ 200 manifestations étaient organisées par les collectivités locales et l’Association des vétérans dans 17 grandes villes sud-coréennes. La cérémonie qui s’est tenue au gymnase de Jamsil, à Séoul, a réuni environ 5 000 participants, dont des anciens combattants coréens et étrangers ayant participé à ce conflit fratricide, des délégations diplomatiques, des personnalités politiques, des soldats et des citoyens.



Plusieurs responsables politiques, à commencer par le Premier ministre, ont participé à la cérémonie. Selon Lee Nak-yeon, « la paix et la prospérité dans la péninsule coréenne sont les meilleurs récompenses que l’on puisse offrir aux soldats qui ont fait preuve d’abnégation ». Dans son discours prononcé à cette occasion, il a réaffirmé la volonté indéfectible du gouvernement d’aller vers la réalisation de la paix dans le pays et la prospérité pour le peuple coréen. « Le peuple a su se relever sur les cendres de la guerre. Ce progrès remarquable doit au sacrifice des soldats qui se sont battus aux côtés des sud-Coréens », a déclaré le chef du gouvernement. Ce dernier s’est engagé à retrouver et inhumer les dépouilles des soldats morts pendant la guerre de Corée, en coopération avec Pyongyang.



Au cours du conflit survenu suite à une attaque surprise lancée le 25 juin 1950 par les troupes communistes du Nord, 16 pays ont envoyé leurs soldats au sein de la force des Nations unies. Plusieurs pays ont apporté une aide médicale et matérielle. Face à la réplique de la coalition internationale, les nord-Coréens se sont joints à leurs alliés chinois pour lancer une contre-offensive. La guerre a duré trois ans et un mois, jusqu’à la signature de l’armistice le 27 juillet 1953.



La guerre de Corée, qui constitue le point extrême de la guerre froide née à la fin de la Seconde guerre mondiale, s’avère particulièrement sanglante sur le plan humain. Au total, l'armée sud-coréenne et les forces de l'Onu ont perdu environ 260 000 soldats. Les pertes civiles sont plus considérables encore, avec plus d’un million de morts. En Corée du Nord, 2,5 millions de soldats et civils ont perdu la vie. Cette guerre a entraîné d’importants dégâts matériels. La quasi-totalité des bases industrielles du pays du Matin clair ont été détruites.