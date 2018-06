Les demandes d’asile de Yéménites passées au crible

Récemment en Corée du Sud, l’arrivée de demandeurs d’asile yéménites fait polémique. Alors qu’ils se sont regroupés sur l’île de Jeju, au sud de la péninsule, les autorités locales ont commencé hier à examiner leurs dossiers. Cet examen se déroule sous la forme d’un entretien approfondi et individuel. Jusqu’à présent, on dénombre 549 demandes du statut de réfugié déposées par des Yéménites, dont 486 séjournent sur l’île méridionale. Ces derniers verront leur dossier traité en priorité. Pour cela, ils devront retracer leur parcours, leurs liens familiaux, entre autres, et expliquer les causes de leur fuite ainsi que les risques de persécutions ou de menaces dont ils font l’objet. Comme chaque séance se déroule pendant six heures, seuls deux ou trois candidats peuvent être convoqués par jour. Il est donc prévu que six à huit mois seront nécessaires pour traiter toutes les demandes à Jeju. Pour chaque requête, les autorités de l’immigration rédigent un rapport et décident de l’approuver ou non. En cas de refus, le demandeur peut contester la décision.



Si les demandeurs d’asile sont si nombreux à Jeju, c’est parce que les Yéménites pouvaient, jusque très récemment, s’y rendre sans visa. Il est estimé que près de 2 millions d’habitants ont fui leur pays natal depuis mars 2015. Ils ont en partie rejoint la Malaisie, une autre destination accessible sans visa pendant 90 jours, avant de gagner la plus grande île sud-coréenne une fois passée cette période. On en dénombrait 561 en date du 15 juin dernier, certains d’entre eux étant partis chercher un emploi dans d’autres régions du pays.



Face à cet afflux inattendu, le gouvernement sud-coréen a suspendu l’entrée des Yéménites sans visa. Il a aussi interdit à ces étrangers de quitter l’île en question. Ce qui limite leurs chances de trouver un travail. En parallèle, le phénomène a divisé l’opinion publique. Certains mettent en doute la véracité des récits des migrants, alors que pour d’autres, ils sont des réfugiés que le pays du Matin clair se doit de protéger.