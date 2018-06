Recul de la propagande antiaméricaine en Corée du Nord

Nouveau signe de détente dans la péninsule. Contrairement à son habitude, Pyongyang a commémoré cette année le début de la guerre de Corée sans s’en prendre à Washington. Selon l’agence de presse américaine Associated Press, la Corée du Nord n’a pas organisé hier sa traditionnelle manifestation antiaméricaine. Ce qui démontrerait un changement de cap à la suite du sommet historique entre Kim Jong-un et Donald Trump. D’ordinaire, le pays communiste déclare la période entre le 25 juin et le 27 juillet comme le « mois de lutte contre l’impérialisme américain ». Pour rappel, le 25 juin marque le déclenchement de la guerre fratricide, qui a fini par diviser la péninsule en deux, et le 27 juillet la signature de l’accord d’armistice. Dans l’intervalle, les campagnes de propagande contre Washington se multiplient au-dessus du 38e parallèle, parmi lesquelles un grand rassemblement public qui constitue l’événement le plus symbolique et le plus politique. Dans ce cadre, l’an dernier, quelques 100 000 nord-Coréens se sont réunis à Pyongyang, et des timbres commémoratifs ont été émis.



Si l’on en croit l’AP, le vent a tourné à Pyongyang depuis la rencontre américano-nord-coréenne. Les médias locaux ont changé de ton plusieurs mois avant le rendez-vous au sommet, qui a été largement couvert avec moult photos et vidéos. Autre changement : ils ne désignent plus le locataire de la Maison blanche par son simple prénom, mais par la formule « le président des Etats-Unis Donald Trump ». D’ailleurs, pendant les deux jours suivant le sommet bilatéral à Singapour, un documentaire de 42 minutes aurait été diffusé à maintes reprises sur le petit écran. Même le plus isolé des habitants nord-coréens n’aura pas pu y échapper.



Malgré tout, le climat reste à la prudence. Si le régime de Kim Jong-un semble être plus ouvert envers Washington, il a encore durci le ton contre les valeurs capitalistes. Pour l’agence de presse américaine, ce serait donc une grande erreur de croire qu’il est prêt à abandonner le socialisme.