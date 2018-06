Salaire minimum : la FKTU revient à la table des négociations

La Fédération des syndicats coréens (FKTU), la première centrale syndicale du pays, a prévu de participer à la Commission de la négociation collective. C’est ce qu’a fait savoir la FKTU dans un communiqué publié cet après-midi. Elle a fini par trouver un accord pour l’amélioration de la loi sur le salaire minimum après des discussions menées avec le Minjoo, le parti présidentiel. Rappelons que la Commission avait menacé de déterminer le montant du revenu de base pour 2019 en l’absence des syndicats, qui continuaient de boycotter les discussions en la matière. Cette menace était en quelque sorte un ultimatum lancé aux représentants des salariés. Ceux-ci étaient absents de la dernière discussion consacrée au salaire minimum, qui a réuni neuf experts et huit représentants des employeurs.



La Commission de la négociation collective est une instance de dialogue social chargée de mener des délibérations afin de déterminer le salaire minimum. Elle est composée de neuf experts, neuf représentants des employeurs et autant pour les salariés, dont cinq de la FKTU et quatre de sa consœur, la KCTU. Les syndicats refusent de participer à la négociation afin de protester contre le projet d’amendement de la loi relative au salaire minimum, adopté au Parlement. Cette nouvelle législation prévoit d’intégrer dans la rémunération de base une partie des primes payées tous les mois ainsi que des avantages du personnel qui représentent respectivement au moins 25 % et 7 % du salaire minimum. Les syndicats s’y opposent, car cela diminuerait considérablement l’impact de la hausse du revenu sur les employés. Le délai légal pour fixer le niveau du salaire minimum pour 2019 est fixé au 28 juin. Pourtant, la Commission dispose d’un peu plus de temps, car la date de l’annonce officielle tombe le 5 août.