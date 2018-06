Séoul et Pyongyang relancent leurs négociations pour relier des voies ferrées

La coopération ferroviaire intercoréenne est relancée après environ dix ans de suspension. Les deux Corées ont mené hier des discussions dans le but de remettre sur les rails leur coopération en matière de raccordement et de modernisation des lignes de chemin de fer. Elles ont publié un communiqué commun en ce sens à l’issue de négociations au village de la trêve de Panmunjom.



Les lignes concernées par cette coopération sont deux voies qui traversent le 38e parallèle. La première, la ligne Gyeongui, relie Séoul à Sinuiju en Corée du Nord. Les tronçons entre la ville de Munsan au Sud et Gaeseong au Nord seront raccordés. Quant à la ligne Donghae, elle va de Busan, dans le sud-est de la péninsule, jusqu’à Khassan en Russie, en passant par Rajin sur la côte orientale du royaume ermite. Les travaux se dérouleront plus précisément entre Jejin, au Sud, et les monts Geumgang au Nord. A noter qu’une section de 104 km entre Gangneung et Jejin reste coupée. Le dernier état des lieux sur les voies ferrées du pays communiste a été établi par les deux Corées à la fin de l’année 2007.



Quelles seront les prochaines étapes ? Tout d’abord, une équipe d’étude conjointe verra le jour pour la modernisation des deux lignes transfrontalières. Parallèlement, une enquête sera lancée prioritairement sur les tronçons nord-coréens concernés par le projet. Ensuite, un examen sur le terrain par l’équipe intercoréenne aura lieu vers la mi-juillet sur les parties à raccorder des lignes Donghae et Gyeongui. Il vise à vérifier les systèmes de signalisation et de communication et à identifier les mesures à prendre. Une autre enquête sur place est prévue le 24 juillet sur l’ensemble de la section nord-coréenne de la ligne Gyeongui, c’est-à-dire entre Gaeseong et Sinuiju. Enfin, l’équipe conjointe examinera le tronçon entre les monts Geumgang et le fleuve Tumen, dans la partie nord de la ligne Donghae.



Cet accord intercoréen en matière de lignes ferroviaires est d’autant plus significatif que ces dernières sont reliées aux chemins de fer eurasiatiques. Plus précisément, la ligne Gyeongui peut être connectée au chemin de fer trans-chinois (TCR) à travers Dandong, dans la province du Liaoning en Chine. Quant à la ligne Donghae, elle peut être raccordée au Transmandchourien (TMR), à travers Tumen en Chine, et au Transsibérien (TSR), en passant par Khassan en Russie. Rappelons que la Corée du Sud est devenue membre officiel de l'Organisation pour la coopération des chemins de fer (OSJD) grâce à la coopération du régime de Kim Jong-un. Cette inscription permet au pays du Matin clair de participer au développement des réseaux ferroviaires eurasiatiques.