L’Unesco exhorte Tokyo à faire connaître l’histoire sombre de Hashima

L’Unesco a appelé de nouveau le Japon à informer sur l’histoire sombre liée à Hashima. Cette île japonaise fait partie des sites qui sont entrés en 2015 dans la liste du patrimoine mondial. En ce sens, le Comité du patrimoine mondial de l’organisation a adopté hier par consensus une déclaration. Il a ainsi exhorté Tokyo à suivre les préconisations données lors de l’inscription de ses sites sur la liste prestigieuse.



Les tentatives japonaises de gagner la reconnaissance de l’Unesco ont, dès le début, provoqué un tollé. Le site industriel controversé concerne sept installations soi-disant emblématiques de la modernisation du Japon, telles que des mines de charbon et des chantiers navals. Le problème, c’est que Tokyo évite de rappeler son sombre passé : environ 60 000 Coréens y avaient été forcés à travailler pendant la Seconde guerre mondiale. A la fin du 19e siècle, le géant Mitsubishi Materials exploitait une houillère à Hashima. Connu aussi sous le nom de Gunkanjima et située à 18 km au sud-ouest du port de Nagasaki, l’île avait une réputation maléfique avec ses galeries étroites et les risques d’explosion de gaz. De 500 à 800 Coréens y ont été exploités entre 1943 et 1945, et selon les chiffres publics, on dénombre parmi eux 122 morts de maladie, malnutrition ou noyade.



Pour calmer la tempête, l’administration Shinzo Abe a promis de prendre des mesures supplémentaires. Elle a proposé dans ce contexte la création d’un centre d’information en mémoire des victimes. Mais elle a annoncé dans son rapport soumis en novembre dernier à l’Unesco que cet établissement ouvrirait ses portes à Tokyo, loin de l’île en question. Ce qui provoque la colère des sud-Coréens. De plus, le rapport se contente d’énoncer que « bon nombre de travailleurs sont venus de la péninsule coréenne soutenir l’industrie japonaise », sans préciser le caractère contraint de leur incorporation. Evidemment, ces dispositifs sont perçus comme inacceptables par Séoul. Le gouvernement sud-coréen affiche sa volonté de se concerter avec son voisin pour que celui-ci remplisse ses engagements.