Coupe du monde : les guerriers de Taegeuk font chuter l’Allemagne

La Corée du Sud a créé l’exploit contre l’Allemagne. Hier, à Kazan, dans son dernier match du groupe F, elle a battu la championne en titre 2 à 0. C’était un match couperet pour les sud-Coréens comme pour les Allemands. Les premiers, déjà défaits deux fois, désiraient redorer leur blason. Ils caressaient d’ailleurs un léger espoir : en cas de victoire contre la Mannschaft, ils pouvaient tenter de rallier les huitièmes de finale selon le résultat sur l’autre terrain. Même si rien n’était moins sûr, ils avaient assez de raisons pour jeter leurs dernières forces. De leur côté, les hommes de Joachim Löw, effondrés face aux Mexicains, devaient absolument vaincre cette fois-ci pour franchir la phase de poules.



La troupe de Shin Tae-yong a fait pâle figure dans cette Coupe du monde. Elle s’est attirée des sifflets dès son premier match, corrigée par la Suède, 1 à 0. Tout en s’inclinant de nouveau contre le Mexique (2-1), elle a comme ressuscité avec le but de Son Heung-min. Et hier, comme prévu, ce sont les Allemands qui ont pris le dessus au début du match. Mais les guerriers de Taegeuk ont disputé le terrain. En particulier, le gardien Cho Hyun-woo a joué un rôle décisif en gardant sa cage inviolée. Si la première période s’est conclue sans aucun but, une occasion s’est enfin présentée à l’équipe sud-coréenne en fin de match, dans le temps additionnel. Kim Young-gwon a réussi à ouvrir le score grâce à une déviation involontaire du ballon par un défenseur adverse. Et trois minutes plus tard, Son Heung-min a marqué un deuxième but en profitant de l’absence du portier allemand. Manuel Neuer avait quitté ses cages pour passer à l’attaque.



L’Allemagne a ainsi été mise au tapis. Elle a même terminé à la dernière place du groupe F. Un coup de tonnerre qui a permis à la Corée du Sud de sauver la face. Même si elle prend elle aussi la porte de cette Coupe du monde suite à la défaite des Aztèques contre les Suédois.