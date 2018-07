La Cour constitutionnelle appelle à la création d’un service civil

La Cour constitutionnelle a rendu hier un verdict retentissant en reconnaissant l’objection de conscience. Elle a appelé l’Etat à proposer un service alternatif destiné à ceux qui s’opposent à l’usage personnel des armes en raison de leurs convictions intimes, cela au lieu de les punir. Le ministère de la Défense a aussitôt annoncé qu’il déterminerait dans le plus bref délai sa politique sur un nouveau service civil visant à respecter l’objection de conscience. Il devrait s’inspirer de mesures déjà élaborées en 2007. A l’époque, il avait évoqué que les objecteurs pourraient s’acquitter de leur obligation de servir le pays dans des établissements à vocation sociale, tels que les cliniques de rééducation, les hôpitaux psychiatriques et les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. Il s’agirait donc de tâches difficiles, mentalement et physiquement, comme la prise en charge de personnes lourdement handicapées ou atteintes de la maladie d’Alzheimer. Le texte prévoyait que ces jeunes hommes devraient vivre sur place, et qu’ils devraient assurer leurs obligations pour une durée deux fois plus longue que le service actif. Par ailleurs, afin de décourager les profiteurs, le ministère avait proposé de mettre en place un comité parajudiciaire chargé de délibérer rigoureusement sur les demandes. Le service civil alternatif devrait s’inscrire dans ces grandes lignes parce qu’elles se retrouvent dans les projets de loi autrefois déposés à l’Assemblée nationale.



L’objection de conscience consiste à refuser le port des armes ou l’incorporation à l’armée en raison de convictions religieuses ou philosophiques. La loi relative au service militaire actuellement en vigueur en Corée du Sud ne reconnaît pas cette désobéissance civile. Elle la considère comme un refus de servir le pays, et impose donc une condamnation pénale contre les objecteurs. Selon le premier aliéna de l’article 88 de la loi, tout homme ayant reçu la convocation pour son incorporation et qui ne se présente pas sans raison valable est passible de trois ans de prison au maximum.



Punir ou ne pas punir les objecteurs de conscience, c’est un très vieux débat. La Cour constitutionnelle a été amenée à se prononcer sur ce sujet à plusieurs reprises. Chaque fois, elle a déclaré la clause en question conforme à la Constitution. Hier, elle en a fait de même mais avec une grande différence. Elle a proposé de mettre en place un service civil en faisant valoir que le premier aliéna de l’article 5 est contraire à la Constitution, en ce qu’il ne définit aucune alternative. Selon la plus haute juridiction, toutes les catégories du service national sont basées sur l’entraînement militaire, et cela porte atteinte à la liberté de conscience des objecteurs. Ainsi, la Cour s’est montrée finalement favorable à un service alternatif. Par ailleurs, elle aurait tenu compte du fait que la part des soldats ne cesse de diminuer dans les forces de défense nationale.