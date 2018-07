Les deux Corées vont moderniser les réseaux routiers du Nord

Séoul et Pyongyang ont convenu de moderniser les réseaux routiers au nord de la frontière, en plus de leur coopération dans le domaine ferroviaire. Une fois ce projet véritablement lancé, les deux parties pourront engager plus activement des discussions sur les déplacements de part et d’autre du 38e parallèle. Les deux Corées ont tenu hier une réunion de travail en la matière au village de la trêve, conformément à la déclaration de Panmunjom adoptée à l’issue du sommet intercoréen du 27 avril dernier. Et elles ont publié un communiqué de presse conjoint. Selon ce texte, il est vital de moderniser la ligne Gyeongui, reliant Séoul à Sinuiju, et la ligne Donghae longeant la mer de l’Est, en ce que le projet peut contribuer au développement économique équilibré et à la prospérité commune. Le Sud et le Nord ont donc décidé de mener à bien le projet de modernisation sur deux sections en même temps.



A cette fin, les deux Corées mettront d’abord en place une équipe chargée de mener une étude conjointe sur le terrain. Le tronçon à moderniser sur la ligne Gyeongui s’étend de Gaeseong à Pyongyang, et de Goseong à Wonsan pour la ligne Donghae. Les deux voisins se sont mis d’accord pour entamer début août une étude sur le premier, et ensuite la poursuivre sur le second. Ils ont convenu d’achever la modernisation routière en prenant en compte les normes internationales et les spécificités régionales. Ils participeront ensemble aux études de conception et à la réalisation des travaux. Par ailleurs, ils développeront conjointement des technologies avancées pour la construction et l’exploitation des routes.



La ligne Gyeongui est reliée à la route nationale sud-coréenne nº1 qui part de la ville de Mokpo dans le sud-ouest de la péninsule. Elle passe par Séoul pour rejoindre Sinuiju, au nord-ouest. Une fois modernisée et entièrement connectée, elle traversera la partie ouest de la péninsule du sud au nord. Un petit rappel. La ligne Gyeongui est coupée des deux côtés de la frontière depuis la division de la péninsule. Pour la reconnecter, il suffira de relier la voie de Munsan au Sud à celle de Gaesong au Nord, à savoir un tronçon de 19 km. En Corée du Nord, Gaeseong et Pyongyang sont actuellement desservis par une autoroute. Si la connexion Munsan-Gaesong est rétablie et que la section Gaesong-Pyongyang est modernisée, on aura enfin une autoroute reliant les capitales.



Quant à la ligne Donghae, elle s’étend sur 900 km entre Goseong et Hoeryong. Elle peut être reliée à la nationale nº7 qui part de la ville de Busan pour arriver à la frontière intercoréenne tout en longeant la mer de l’Est. La section de 107 km reliant Goseong au Sud à Wonsan au Nord a été construite en 1989 dans le cadre du projet touristique aux monts Geumgang. La ligne Donghae présente deux atouts principaux. D’une part, elle a un bel avenir en tant que route touristique par les paysages magnifiques qu’elle propose. D’autre part, elle a un grand potentiel économique parce qu’elle pourrait s’étendre jusqu’à trois cantons chinois et à la province russe du Primorié.