Patrimoine mondial de l’Unesco : sept temples bouddhistes inscrits

Sept monastères bouddhistes de Corée du Sud ont été inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco. Ces temples de montagne, « sansa » en coréen, font désormais partie des 13 sites du pays du Matin clair figurant sur cette liste prestigieuse. Le Comité du patrimoine mondial a ainsi retenu à l’unanimité les candidatures sud-coréennes lors de sa 42e session qui se déroule du 24 juin au 4 juillet à Manama, en Bahreïn. Tous situés en montagne, les sept monastères bouddhistes sont ceux de Tongdosa à Yangsan, Buseoksa à Yeongju et Bongjeongsa à Andong, tous trois situés dans la région de Gyeongsang dans le sud-est du pays, Beopjusa à Boeun et Magoksa à Gongju, dans la région centrale de Chungcheong, ainsi que Seonamsa à Suncheon et Daeheungsa à Haenam, dans la province de Jeolla du Sud, dans le sud-ouest.



Selon le comité, ces temples poursuivent la tradition du bouddhisme coréen et possèdent une « valeur universelle exceptionnelle », qui constitue la référence principale dans l’inscription sur la liste du patrimoine mondial. Depuis leur fondation entre le 7e et le 9e siècle, ces temples jouent leur rôle en tant que centres religieux vivants permettant de mener une vie spirituelle et d’effectuer une pratique de la foi dans le pays du Matin clair. De plus, ils ont obtenu de bonnes notes en matière d’authenticité et d’intégrité des biens, ainsi que pour leurs plans de conservation et de maintien.



Dans le détail : Tongdosa fut créé en 643 durant la dynastie de Silla par le moine Jajang. Ce temple est réputé pour abriter plusieurs reliques du Bouddha lui-même, que Jajang ramena de voyages en Chine. Le temple de Buseoksa fut fondé en 676 par le célèbre moine Uisang. Il abrite un bâtiment construit au 13e siècle dans le style de la dynastie Goryeo. A Bongjeongsa se trouve le plus ancien bâtiment de bois de Corée, le Geuknakjeon qui est le trésor national n°15. Beopjusa abrite également plusieurs trésors et monuments nationaux à commencer par Palsangjeon, un édifice en bois de cinq étages. Situé sur un versant de montagne et sur la courbure d’une rivière, Magoksa offre un magnifique paysage aux visiteurs. L’année de sa construction fait toutefois débat, elle aurait eu lieu soit au 7e siècle, soit au 9e. Il en va de même pour Seonamsa. Certains disent que ce temple a été établi en 529, et d’autres parlent de l’année 875. Victime de plusieurs incendies durant différentes guerres, sa structure actuelle date de 1824. Dernièrement, Daeheungsa, dont l’année de la fondation n’est pas connue, aurait ouvert ses portes durant la période Silla unifié.