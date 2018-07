Rétablissement de la « hot line » intercoréenne en mer Jaune

La communication maritime entre Séoul et Pyongyang vient d’être rétablie. C’est ce qu’a annoncé le ministère sud-coréen de la Défense. La ligne de communication d'urgence entre les deux Corées, coupée pendant dix ans, fonctionne de nouveau depuis hier. Ce rétablissement fait suite à la déclaration de Panmunjom adoptée lors du sommet intercoréen entre Moon Jae-in et Kim Jong-un du 27 avril et aux pourparlers militaires de haut niveau tenus le 14 juin dernier. Il s’agit du réseau de communication international civil utilisé en mer pour communiquer de navire à navire. En déterminant à l’avance la radiofréquence, les navires militaires comme les bateaux de pêche peuvent l’utiliser pour échanger des informations météorologiques ou partager des situations de détresse.



Instaurée en juin 2004 suite à l’accord des pourparlers militaires de haut niveau tenus entre les deux Corées, cette « hot line » en mer Jaune a été suspendue en mai 2008 à cause de la dégradation des relations entre Séoul et Pyongyang. Son principal objectif est de prévenir des affrontements accidentels de navires de la Marine sud-coréenne et de celle du Nord. Cette ligne sert également à contrôler les pêcheurs chinois dans la NLL, la frontière maritime intercoréenne. Il arrive que des navires du Sud et du Nord s’approchent et se heurtent de manière fortuite au cours de la surveillance des activités de pêche illicite.



On pourra désormais s’attendre à une reprise du dialogue militaire dans la péninsule coréenne. En plus de la ligne maritime d’urgence, les autorités militaires tentent de relier la ligne de communication militaire. Actuellement, six câbles à fibres optiques installés en 2004 entre les deux pays font l’objet de travaux de remplacement. Une fois les lignes rétablies, Séoul et Pyongyang pourront échanger des informations sur le nombre de bateaux chinois illégaux et leur emplacement.