Public et privé main dans la main pour conquérir le nucléaire saoudien

La Corée du Sud déploie tous ses efforts pour remporter un marché dans le nucléaire saoudien. Le ministère sud-coréen de l'Industrie, du Commerce extérieur et de l'Energie a organisé hier un dialogue public-privé afin d’élaborer des stratégies destinées à décrocher des contrats de construction de réacteurs nucléaires en Arabie saoudite. Présidée par son ministre Paik Un-gyu, des acteurs comme la société nationale d'électricité Kepco, la Société d’électricité hydraulique et nucléaire de Corée (KHNP) et Doosan Heavy Industries & Construction y ont participé.



Le ministère et les acteurs privés font preuve d’agilité car la concurrence s’intensifie autour de ce projet. Le K.A.CARE (King Abdullah City for Atomic and Renewable Energy), l’organisme saoudien chargé du programme, a annoncé à la Kepco que cinq pays avaient été retenus comme fournisseurs potentiels, alors que beaucoup misaient sur une liste réduite à trois. Ainsi, la bataille s’annonce rude entre la Corée du Sud, les Etats-Unis, la France, la Chine et la Russie.



Les partenaires du public et du privé ont établi un centre de soutien pour le nucléaire en Arabie saoudite, à l’image de la « war room » qui avait été mise en place pour remporter le contrat de construction de quatre centrales nucléaires aux Emirats arabes unis. Ce centre jouera un rôle global dans l’analyse du cahier des charges du projet, la rédaction des propositions et les négociations entre les deux pays. Une campagne de présentation sera également lancée au deuxième semestre 2018 en Arabie saoudite afin de mettre en avant l’excellence des centrales nucléaires sud-coréennes.



Dans le contexte où cinq pays sont toujours en lice, le pays du Matin clair tente d’établir un partenariat stratégique avec les Etats-Unis et les Emirats arabes unis. Elle s’efforcera de renforcer la coopération non seulement avec Washington mais aussi avec des acteurs privés américains. Il faut savoir que la coopération avec les USA ne date pas d’hier. Lorsque le pays du Matin clair a construit ses premières centrales nucléaires, ses ingénieurs ont acquis des technologies auprès de l’américain Westinghouse. Quant aux EAU, une relation de confiance s’est établie grâce au succès du projet de construction de la centrale nucléaire de Barakah.