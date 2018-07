Matches intercoréens de basket-ball : le rapprochement par le sport

Des basketteurs sud-coréens sont arrivés cet après-midi à Pyongyang pour disputer des matches amicaux. Ils sont montés ce matin à bord de deux avions militaires en direction de la capitale nord-coréenne. Ils participeront aux rencontres que les deux Corées organisent dans le royaume ermite. Dirigée par le ministre de la Réunification Cho Myoung-gyon, la délégation sud-coréenne est composée d’une centaine de personnes, dont 50 athlètes hommes et femmes, des représentants du gouvernement et des journalistes. Après avoir disputé les quatre matches prévus les 4 et 5 juillet, elle sera de retour vendredi au Sud.



Les derniers matches de ce type se sont déroulés il y a 15 ans. En septembre 1999, des basketteurs s’étaient rendus à Pyongyang pour affronter leurs homologues du Nord. Et en décembre de la même année, la délégation nord-coréenne avait fait le voyage à son tour ici, accompagnée de troupes d’artistes du pays communiste. Il a fallu attendre quatre ans pour voir la suite. La troisième rencontre s’est tenue en octobre 2003 au nord du 38e parallèle à l’occasion de l’inauguration du gymnase Ryugyong Jong Ju-yong dans la capitale. Depuis, les échanges ont cessé en raison de la dégradation des relations intercoréennes.



Les matches intercoréens de basket-ball entrent dans le cadre de la mise en œuvre de la déclaration de Panmunjom. Ce qui attire l’attention, c’est la présence du ministre de la Réunification dans la délégation de Séoul. Cela laisse entendre que Cho pourrait rencontrer Ri Son-gwon, le président du comité pour la réunification pacifique de la patrie. Si Kim Jong-un, un grand amateur de ce sport, assiste aux matches amicaux, une rencontre entre le ministre sud-coréen et le jeune dirigeant nord-coréen pourrait même avoir lieu.



Cho Myoung-gyon pourrait discuter avec des personnalités nord-coréennes de haut niveau au sujet du prochain sommet intercoréen. Les deux pays tentent en effet d’organiser une nouvelle rencontre entre Moon Jae-in et Kim Jong-un cet automne à Pyongyang. Parmi d’autres sujets, on peut citer des projets de coopération ferroviaire et routière et la question des sud-Coréens détenus par le régime communiste.