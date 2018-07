Record des réserves en devises étrangères pour la Corée du Sud

En juin 2018, les réserves en devises étrangères de la Corée du Sud ont atteint leur plus haut niveau historique. Selon la Banque de Corée et le ministère de la Coordination politique et des Finances, le chiffre a grimpé à 400,3 milliards de dollars en juin dernier, soit 1,3 milliard de dollars de plus que le mois précédent. Les réserves en question ont ainsi battu un record pour le 4e mois consécutif.



400 milliards de dollars, c’est une barre symbolique pour le pays. Frappée de plein fouet par la crise économique asiatique en 1997, la Corée du Sud disposait alors de moins de 3,9 milliards de dollars, d’où la demande d’une aide financière au FMI. Or, le volume a centuplé en 21 ans. Le niveau de ses réserves de change se situe désormais dans une marge « raisonnable », selon les critères de l’institution internationale. Et le pays du Matin clair occupe actuellement le 9e rang mondial, juste derrière la Chine et le Japon qui détiennent respectivement 3 110 milliards et 1 254 milliards de dollars. Cette évolution s’explique notamment par la hausse constante de l’excédent courant ainsi que des bénéfices issus d’investissements réalisés en devises étrangères.



Les réserves de change sont l’un des indicateurs les plus révélateurs de la solvabilité d’un Etat. Si l’on jette un coup d’œil aux détails, la dette extérieure à court terme de la Corée du Sud, c’est-à-dire à échéance d'une année au plus, représente environ 30 % de ses réserves en devises étrangères, contre 286 % en 1997 et 74 % en 2008, année marquée par la crise financière mondiale. En parallèle, ses actifs financiers extérieurs nets se sont élevés à 276,5 milliards de dollars en mars dernier. Ce qui témoigne de la bonne santé monétaire du pays, sur le plan quantitatif aussi bien que qualitatif.



Les économistes restent cependant prudents. Ils pointent de possibles difficultés à gérer les monnaies étrangères à la suite d’une récente décision politique. Les autorités sud-coréennes ont en effet annoncé en mai dernier qu’elles rendraient publiques leurs interventions monétaires au profit de la transparence sur leur marché des changes. La première publication sera faite fin mars 2019.