Séoul présente ses mesures pour relancer la natalité

Séoul vient d’annoncer son plan global destiné à faire face aux enjeux démographiques. Rattaché directement au président de la République, le comité chargé de résoudre les problèmes liés au faible taux de natalité et au vieillissement de la population a présenté son tout nouveau plan. Il vise essentiellement à créer une société qui donne envie de devenir parents.



Le comité a publié plusieurs dispositifs favorables à la conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale. D’abord, les frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale destinés aux bébés de 0 à 12 mois seront réduits de moitié. Ensuite, il deviendra possible d’utiliser l’allocation versée aux femmes enceintes pour payer les soins médicaux des enfants. De plus, le plafond des revenus mensuels du ménage permettant de bénéficier du service de garde d’enfants sera passé de 4 420 000 wons, à savoir 3 400 euros, à 5 530 000 wons, soit 4 200 euros. Dans ce cadre, le gouvernement embauchera environ 20 000 assistants ou assistantes maternels tout en améliorant les conditions de travail de ces derniers et la qualité de leur service.



Les parents ayant un enfant de moins de 8 ans pourront opter pour une heure de travail en moins par jour pour un délai maximum de deux ans tout en touchant la même rémunération. Si le père prend son congé parental, son salaire mensuel pour les trois premiers mois, qui est actuellement fixé à deux millions de wons, sera porté à 2,5 millions de wons, environ 1 900 euros. Quant aux foyers monoparentaux, ils pourront bénéficier d’une allocation de soutien aux enfants jusqu’à ce que ces derniers atteignent l’âge de 18 ans, contre 14 ans actuellement. Le montant de l’allocation sera passé de 130 000 wons (100 euros) à 170 000 wons (130 euros) par mois. De plus, les travailleurs en CDD pourront eux aussi prendre leur congé de maternité tout en bénéficiant de la rémunération. Afin de mettre en place tous ces dispositifs, le gouvernement projette de débloquer environ 900 milliards de wons, l’équivalent de 690 millions d’euros.



Rappelons que le pays du Matin clair affiche l’un des taux de natalité les plus faibles au monde. En 2017, 358 000 bébés sont nés, ce qui correspond à son niveau le plus bas. Cette année, la situation s’aggrave avec un taux de natalité inférieur à un enfant par femme. Le nombre de naissances risque de se limiter à 320 000. La baisse de la natalité accentue le vieillissement de la population tout en nuisant à l’économie. C’est la raison pour laquelle les autorités sud-coréennes déploient tous leurs efforts afin de créer une société où on a envie d’avoir deux enfants.