La coopération intercoréenne s’élargit aux forêts

La coopération continue de s’élargir entre Séoul et Pyongyang, jusqu’au domaine forestier. Les deux Corées ont tenu hier une réunion de travail à Panmunjom afin de renforcer leur coopération bilatérale en matière de forêts. Dans ce cadre, une équipe conjointe d’inspecteurs effectuera une enquête sur le terrain à la mi-juillet. La partie sud-coréenne sera chargée d’élaborer les mesures nécessaires à la lutte phytosanitaire. Dans le but de bâtir et de préserver les forêts, Séoul et Pyongyang mèneront progressivement des activités telles que la modernisation des pépinières, la gestion intégrée des ressources forestières et agricoles, la lutte contre les feux de forêt et la prévention de l’érosion du sol. Ils se sont également mis d’accord pour partager les techniques de boisement et de préservation des bois. Afin d’y parvenir, un groupe de travail sera créé.



Les insectes et les maladies parasitaires font des ravages dans les forêts au nord du 38e parallèle. Selon les chiffres fournis par le régime de Kim Jong-un, le pays a perdu environ 250 000 hectares de forêts à cause de l’infestation. La Corée du Nord manque cruellement de produits chimiques et de savoir-faire pour lutter contre les nuisibles. Le problème ne cesse de prendre de l’ampleur et plusieurs insectes apparaissent simultanément. Entre 1999 et 2013, l’endommagement des forêts par les chenilles a été multiplié par dix et celui dû aux tenthrèdes par sept. Cela accélère davantage le déboisement. D’après les données fournies par le Service forestier coréen (KFS), la superficie forestière du Nord a baissé de 32 % par rapport à 2008.



Comparé aux chemins de fer et au gaz, les forêts sont peu concernées par les sanctions internationales qui visent le régime de Kim Jong-un. D’où les perspectives optimistes en matière de coopération forestière. Des mesures de restauration des forêts seront définies en fonction des résultats de l’étude sur place. Ainsi, plusieurs activités seront mises en place dans divers domaines allant de la plantation jusqu’à la lutte contre les insectes en passant par l’enregistrement d'un puits de carbone forestier.