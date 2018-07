Washington et Pékin enclenchent leur guerre commerciale

Le rideau s’est levé sur la guerre commerciale tant redoutée entre les Etats-Unis et la Chine. Comme le président Donald Trump l’avait annoncé, une hausse considérable des droits de douane américains contre les importations en provenance de l’Empire du milieu est automatiquement entrée en vigueur cette nuit, à minuit, heure de Washington. Le pays de l’Oncle Sam imposera son train de mesures sur un total de 50 milliards de dollars de produits chinois. Il se réalisera en deux temps.



Dans un premier temps, il s’agit d’appliquer une augmentation des droits de douane de 25 % sur 818 articles dont la valeur s’élève à 34 milliards de dollars. Elle frappera essentiellement les produits liés aux technologies de pointe, tels que les TIC, les voitures électriques et les robots, dans lesquels la Chine investit intensivement. Ensuite, l’administration Trump annoncera dans deux semaines un taux d’imposition sur 284 nouveaux produits de l’ordre de 16 milliards de dollars. Avec une telle surtaxe, les produits « made in China » en question verront leur prix flamber subitement sur le marché américain, et perdre des parts de marché. L’empire du Milieu a décidé de riposter en prenant des mesures de rétorsion proportionnées à celles des Etats-Unis.



Cette confrontation entre les deux premières puissances mondiales devrait engendre une onde de choc à l’échelle internationale. La Corée du Sud risque d’en subir fortement les conséquences, étant donné que son économie dépend largement des exportations et que les Etats-Unis et la Chine sont ses deux premiers partenaires commerciaux. D’ailleurs, des médias étrangers ont classé le pays du Matin clair comme le sixième pays le plus pénalisé, derrière le Luxembourg, Taïwan, la Slovaquie, la Hongrie et la République tchèque. Selon le magazine américain Business Insider, les produits phares « made in Korea » tels que les produits électroniques, les automobiles, les aciers ou les navires seraient le plus directement menacés.



Le ministère sud-coréen de l’Industrie et du Commerce extérieur se veut toutefois rassurant en faisant valoir que la guerre américano-chinoise aura des impacts limités sur les exportations sud-coréennes. En même temps, Paik Un-gyu a déclaré que le gouvernement suivrait de très près l’évolution de la situation, tout en mettant l’accent sur la nécessité d’anticiper et de prendre toutes les mesures nécessaires pour réduire au maximum les retombées négatives sur l’économie nationale et les entreprises sud-coréennes. Plus tôt, l’Institut de l’économie et du commerce extérieur de Corée (KIET) avait prédit une baisse des exportations sud-coréennes à destination de la Chine et des Etats-Unis de respectivement 190 millions et 50 millions de dollars en cas de guerre douanière entre les deux puissances.