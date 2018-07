LG Display domine le marché des écrans AMOLED

Si l’on en croît le récent rapport publié par le cabinet d’analyse américain IHS Markit, LG Display est devenu numéro un mondial des écrans AMOLED, avec quelques 10,64 millions d’unités vendues l’année dernière. Vient ensuite son compatriote Samsung Display, avec 8,95 millions d’unités écoulées, devant les chinois Everdisplay et AU Optronics (AUO) qui ont respectivement mis sur le marché 4,17 millions et 1,47 million d’écrans sur la même période. Ensuite, BOE, nouvel entrant dans le secteur, occupe le cinquième rang mondial grâce à ses ventes totalisant 380 000 unités.



Le succès de LG Display doit beaucoup à Apple. Le roi des montres connectées a acheté en 2017 un total de 14,75 millions de panneaux lumineux OLED auprès des entreprises sud-coréennes, dont plus de 10 millions ont été fabriqués par LG, soit une part de marché de plus de 70 % pour ce dernier. Pour rappel, la « smartwatch » de la marque à la pomme jouit d’une image de forteresse imprenable. Comme l’an dernier, elle reste au top du secteur cette année et ne devrait pas perdre son statut envié avant 2022. C’est donc son plus gros fournisseur qui sera couronné sur le marché des petits écrans.



Une nouvelle rassurante pour le géant sud-coréen. D’autant plus qu’à l’heure actuelle, il se casse les dents sur les autres marchés. Mis à mal par la baisse des prix des panneaux LCD, LG Display est passé dans le rouge au premier trimestre de l’année. Il devait même envisager une restructuration pour s’en sortir. Selon les experts, la montre intelligente est à quelques années de détrôner le bracelet connecté. LG y voit donc un bon moyen de reprendre des couleurs. S’il parvient à rester dans le cercle fermé des fournisseurs d’Apple, il pourra tirer son épingle du jeu plus rapidement que prévu.