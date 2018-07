Entrevue entre Moon Jae-in et Lee Jae-yong en Inde

Une rencontre entre le président de la République et le vice-président de Samsung Electronics a eu lieu en Inde. Actuellement en visite d'Etat sur place, Moon Jae-in a rencontré hier Lee Jae-yong, l’héritier du premier conglomérat sud-coréen, lors de la cérémonie d’inauguration d’une usine à Noida, dans la banlieue de Delhi. Il s’agit de la plus grande usine de smartphones au monde. L'investissement du géant sud-coréen a atteint 650 millions de dollars. Le locataire de la Maison bleue a assisté à cette inauguration et s’est entretenu en tête-à-tête avec Lee durant environ cinq minutes.



L’entrevue entre les deux hommes paraît très brève. Pourtant, elle revêt une grande importance car le chef de l’Etat fait pour la première fois son apparition à un événement officiel du groupe Samsung depuis son arrivée au pouvoir. Moon a exprimé son souhait de voir le « chaebol » investir davantage dans le pays du Matin clair tout en créant plus d’emplois. Face à cette demande, Lee lui a promis de faire de son mieux.



Cette rencontre parviendra peut-être à faire taire les rumeurs de dissensions entre les deux hommes. Rappelons que le tribunal du district central de Séoul a condamné en août 2017 le vice-président de Samsung Electronics à cinq ans de prison ferme, en le reconnaissant coupable d’avoir notamment versé des pots-de-vin et détourné des fonds dans le cadre du retentissant scandale de corruption impliquant l’ex-présidente Park Geun-hye. En février dernier, la Cour d’appel de Séoul a ramené sa condamnation à deux ans et demi de prison assortis d’un sursis de quatre ans. Suite à l’annonce du verdict, Lee Jae-yong a été immédiatement libéré. Depuis, il a repris les rênes de son entreprise.



Le principal objectif de la visite officielle du président sud-coréen en Inde est l’économie. Son programme est principalement lié aux événements économiques, à l’image de la participation à cette cérémonie d’inauguration de l’usine de Samsung. Ainsi, Moon tente de dynamiser les activités des entreprises dans le but de relancer la croissance du pays. Mettant en garde toute interprétation politique, la Maison bleue s’est engagée à apporter son soutien à la promotion de l’investissement et la création de nouveaux emplois.