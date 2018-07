Moon Jae-in en Inde : une visite d’Etat placée sous le signe de l’économie

La visite d’Etat en Inde du président sud-coréen s’est achevée aujourd’hui. Son voyage de quatre jours s’est particulièrement focalisé sur l’économie. L’objectif était double : élargir la coopération bilatérale dans l’industrie et trouver de nouveaux débouchés aux entreprises du pays du Matin clair. Dans ce cadre, Moon Jae-in a pris part au forum d’affaires Séoul-New Delhi, lundi, ainsi qu’à la table ronde des chefs de grandes entreprises des deux nations, le lendemain. A l’issue de son sommet avec le Premier ministre Narendra Modi, hier, il a adopté une déclaration dite « de vision ». Constitué d’un total de 17 points, ce texte promet de doubler les échanges commerciaux des deux partenaires d’ici 2030, à savoir 50 milliards de dollars. Il prévoit également d’accentuer les investissements dans les infrastructures sociales ainsi que la coopération dans chaque secteur industriel. Les discussions entre les deux gouvernements et les échanges privés sont également pris en compte au profit des secteurs touristique, éducatif et culturel.



En parallèle, la rencontre entre le locataire de la Maison bleue et Lee Jae-yong a été mise sous le feu des projecteurs. Elle a eu lieu lors de la cérémonie d’inauguration d’une usine de Samsung Electronics à Noida. Pour rappel, il s’agit de la plus grande unité de production de smartphones du pays émergent. Le chef de l’Etat a alors exhorté l’héritier du géant sud-coréen de l’électronique à multiplier les investissements et les emplois dans son pays aussi. Un geste symbolique pour la coopération bilatérale, mais aussi destiné à raviver le moral des industriels domestiques. D’un autre côté, Moon Jae-in s’est aussi entretenu avec Anand Mahindra, directeur général du groupe Mahindra & Mahindra, le plus gros actionnaire de Ssangyong Motor. Il a à cette occasion attiré son attention sur la question des salariés licenciés du constructeur automobile sud-coréen, et a reçu une réponse favorable. Ce qui témoigne bien de sa volonté de soutenir les entreprises du pays.



Actuellement, l’Inde est en plein essor économique. A tel point qu’elle partage désormais avec la Chine le titre d’« usine du monde ». Sa bonne performance est notamment due à la nouvelle politique de Modi, qui cherche à travailler main dans la main avec ses partenaires en Asie de l’Est. Ce qui tombe bien pour l’administration Moon, car celle-ci entend pour sa part dynamiser le partenariat avec l’Asean et le sous-continent indien. C’est ainsi que les deux dirigeants sont arrivés hier à se serrer les coudes. Ils se sont même entendus sur l’élargissement de la coopération dans les domaines diplomatique, sécuritaire et militaire. Un résultat fructueux qui permet, selon la Maison bleue, de faire un pas en avant vers le partenariat inclusif pour l’avenir.